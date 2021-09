Ricette Za Cri: tagliatelle gambuccio e funghi

Ovviamente la ricetta di Zia Cri non può mancare tra le ricette E’ sempre mezzogiorno e oggi 16 settembre 2021 sono le tagliatelle gambuccio e funghi il primo piatto suggerito. Con i consigli di Zia Cri e le ricette di Antonella Clerici possiamo preparare un primo piatto davvero veloce. E’ questo l’obiettivo di Cristina Lunardini, regalare tante idee veloci in cucina, così in 20 minuti al massimo possiamo preparare il pranzo anche se siamo in ritardo o abbiamo poco tempo. Ecco la ricetta delle tagliatelle con gambuccio, funghi e pomodorini, la pasta veloce per tutta la famiglia.

La ricetta di Zia Cri delle tagliatelle gambuccio e funghi

Ingredienti: 1 confezione di tagliatelle da 500 g, 2 spicchi di aglio, 1 scalogno, 1 mazzetto di timo, 250 g di gambuccio di prosciutto, 500 g di funghi champignon e pioppini, prezzemolo, sale, pepe, olio e 200 g di pomodorini

Preparazione: tagliamo il gambuccio a dadini. Nel tegame facciamo andare lo scalogno tritato con un po’ di olio di oliva e lo spicchio di aglio, uniamo anche un po’ di timo tritato, facciamo andare qualche minuto. Aggiungiamo poi il gambuccio.

Puliamo i funghi, se usiamo i pioppini vanni sempre prima lessati velocemente per poco tempo. Aggiungiamo i funghi nel tegame e facciamo andare a fiamma alta. Uniamo adesso i pomodori che abbiamo tagliato a metà. Possiamo sostituire anche con i pelati o con un po’ di passata di pomodoro, ne bastano due cucchiai. Saliamo, pepiamo e facciamo una cottura veloce.

Cuociamo la pasta, le tagliatelle secche o congelate, in acqua bollente e salata. Scoliamo e saltiamo nel tegame con il sughetto. Serviamo la pasta completando se vogliamo con il prezzemolo fresco tritato.