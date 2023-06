Home » Primi Piatti » Ricetta peperoni ripieni di riso di Sergio Barzetti per E’ sempre mezzogiorno Primi Piatti Ricetta peperoni ripieni di riso di Sergio Barzetti per E’ sempre mezzogiorno Aurora Ottima ricetta i peperoni ripieni di riso di Sergio Barzetti per E' sempre mezzogiorno

Sono davvero le ultime ricette E’ sempre mezzogiorno e i peperoni ripieni di riso di Sergio Barzetti non potevano mancare. Domani è l’ultima puntata per E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici e le nuove ricette torneranno a settembre. Peperoni ripieni di riso di Sergio Barzetti ed è subito estate anche se è un primo piatto per niente leggero e per niente veloce da preparare. Il vantaggio però che i peperoni farciti li possiamo preparare con largo anticipo.

Infatti, vi suggeriamo di non perdere questa ricetta E’ sempre mezzogiorno ma anche le altre ottime ricette di Sergio Barzetti e degli altri chef in cucina su Rai 1. In questi mesi ci hanno suggerito così tante ricette che faranno in tempo a non restare senza.

Ingredienti peperoni ripieni di riso di Sergio Barzetti

200 g di riso Carnaroli 2 peperoni rossi, 2 peperoni gialli, 2 melanzane nere, 100 g di datterini, 1 mozzarella da 400 g, 100 g di formaggio grattugiato, 1 mazzo di basilico, olio evo, sale e pepe

Preparazione

Il ripieno dei peperoni cotti

Laviamo i peperoni, tagliamo la calotta, la parte superiore dei peperoni. Eliminiamo sia i semi che la parte bianca, i filamenti bianchi, che sono la parte difficile da digerire.

Condiamo l’interno dei peperoni con sale, pepe e olio. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno e mettiamo in forno per circa 10 minuti a 180°.

Laviamo le melanzane, le tagliamo a cubotti e condiamo con sale, olio di oliva e basilico fresco. Disponiamo su un’altra teglia foderata sempre con la carta forno e mettiamo in forno per almeno 20 minuti a 180°, dipende da quanto sono grandi i pezzi.

Versiamo il riso nella ciotola e copriamo con acqua fredda, lasciamo così, coperto, per circa 3 ore, poi scoliamo bene il riso.

Versiamo adesso il riso nella pentola e aggiungiamo l’acqua che sarà il doppio del riso. Aggiungiamo anche il sale, il basilico e i pomodorini a metà. Copriamo e facciamo cuocere, ci vorranno meno di 10 minuti, ma controlliamo. Completiamo con il formaggio grattugiato e facciamo un po’ raffreddare il riso.

Farciamo i peperoni con metà del riso cotto, aggiungiamo un po’ di melanzane cotte, la mozzarella a dadini e poi altro riso e ancora mozzarella, se vogliamo altre melanzane. Il consiglio è di chiudere con la mozzarella o con il formaggio grattugiato.

Serviamo tiepidi ma anche a temperatura ambiente saranno ottimi. Per servirli in modo molto carino non dimentichiamo di cuocere in forno anche le calotte e chiudere così i peperoni.