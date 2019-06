Ricette estive, Natalia Cattelani propone insalata di cous cous con pollo al limone

Sono arrivate le ricette estive, sono tornate le insalate perché è arrivato il caldo e con la bella stagione aggiungiamo altre ricette di Natalia Cattelani alle nostre ricette per l’estate. La ricetta dell’insalata di cous cous con pollo al limone di Natalia Cattelani è da non perdere, in più la maestra in cucina suggerisce di aggiungere gli spinaci freschi, abbiamo così un piatto completo, un’idea perfetta per tutta la famiglia. E’ una delle ricette che troviamo sul blog Tempo di cottura di Natalia Cattelani. Possiamo servire poi il cous cous come mostra la foto oppure tagliare il pollo cotto a pezzetti e unire tutto al cous cous e agli altri ingredienti.

LA RICETTA DELL’INSALATA DI COUS COUS CON POLLO AL LIMONE E SPINACI DI NATALIA CATTELANI

Ingredienti cous cous con pollo al limone, ricette Natalia Cattelani: 200 g di Bia couscous, 200 g di acqua, 2 foglie di alloro, 4 o 5 grani di pepe, 400 g di filetto di pollo, 1 limone bio, 100 g di spinacini crudi, 1 spicchio di aglio, 4 cucchiai di olive taggiasche in olio di oliva, 4 cucchiai di semi di zucca

Preparazione insalata di cous cous e pollo al limone, la ricetta di Natalia Cattelani: tagliamo il pollo a filetti, facciamo marinare con olio, succo di limone, sale e uno spicchio di aglio che tagliamo a fette. Aromatizziamo l’acqua con alloro e pepe, scaldiamo bene ma non facciamo bollire. Versiamo l’acqua aromatizzata nella ciotola con il cous cous, copriamo e lasciamo così fino a quando otteniamo la consistenza desiderata.

Cuociamo intanto il pollo in una padella antiaderente con tutta la marinatura. Condiamo il cous cous con olio, sale, succo di limone e sgraniamo con la forchetta. Aggiungiamo gli spinaci tagliati al coltello, le olive, i semi di zucca, saliamo e pepiamo il necessario. Disponiamo nel piatto il cous cous e accanto le fettine di pollo.