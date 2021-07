La ricetta delle cozze fritte una tira l’altra di Benedetta Parodi

Benedetta Parodi si sta godendo alcuni giorni di relax al mare ma non lascia da soli i suoi fan, anzi! Per la gioia delle signore e di tutti gli uomini che prendono appunti per le ricette facili e veloci, la conduttrice di Bake Off Italia, continua a dare dei preziosi suggerimenti. In estate non possono mancare nei menu da preparare per famiglia e amici le cozze. In tutte le salse ma Benedetta, come ha detto più volte, le ama molto fritte. Una ricetta facilissima, quelle delle cozze fritte che sono un po’ come le ciliegie, una tira l’altra. E allora non ci resta che preparare questo piatto che possiamo certamente servire come secondo, insieme ad altre preparazioni, oppure come antipasto anche durante un aperitivo al mare. Che ne dite? Vediamo come fare con i consigli di Benedetta Parodi.

La ricetta delle cozze fritte di Benedetta Parodi: una tira l’altra

Iniziamo dagli ingredienti per la preparazione del piatto: 2kg cozze, 1 spicchio d’aglio, 3 uova, farina q.b., pangrattato q.b., olio evo, olio di semi per friggere.

E adesso passiamo alla preparazione. Procedimento: come sempre, iniziamo pulendo per bene le cozze. Farle aprire in padella con un po’ di olio e aglio a fuoco vivace con coperchio. Farle raffreddare. Togliere i molluschi dalle valve. Preparare tre piatti fondi: uno con la farina, uno con le uova sbattute, e uno con il pangrattato. Infarinare le cozze, passarle nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato. Friggerle in abbondante olio caldo. Metterle a scolare su carta da cucina e servire! Per chi ama il prezzemolo se ne può usare un po’ per la panatura.

Le nostre cozze fritte sono pronte, che voto diamo a questo piatto con una ricetta facilissima di Benedetta Parodi? ( fonte foto e ricetta pagina Fb Benedetta Parodi)