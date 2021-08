Ricette Natalia Cattelani: crocchette di patate con cuore al formaggio (video)

Tra le ricette di Natalia Cattelani e i tanti video postati sui social c’è la golosa ricetta delle crocchette di patate con cuore al formaggio. Natalia Cattelani ha in cucina tre patate e in poco tempo riesce a preparare una cena molto golosa. Magari un antipasto o un aperitivo davvero facile da fare ma che di certo piacerà a tutti. Non sono delle semplici crocchette di patate perché sono avvolte dal pane che si usa per fare i tramezzini. Le crocchette di Natalia Cattelani poi le cuociamo in padella, niente forno e niente frittura con olio profondo. Per rendere tutto più semplice la bravissima food blogger di E’ sempre mezzogiorno pubblica su Instagram un video per tutti.

LE RICETTE DI NATALIA CATTELANI: CROCCHETTE DI PATATE CON CUORE DI FORMAGGIO FILANTE

Ingredienti: 3 fette di pane per tramezzini, sale, pepe, 250 g di patate lessate, erba cipollina, 80 g di formaggio Gouda e un filo di olio

Preparazione: abbiamo le patate già lessate, le schiacciamo ancora calde altrimenti diventa complicato. Versiamo nella ciotola e aggiungiamo l’erba cipollina fresca tritata, saliamo e pepiamo, mescoliamo bene.

Grattugiamo con la grattugia a fori grossi il formaggio suggerito o uno simile. Con il composto creiamo dei dischetti spessi e al centro li farciamo con il formaggio. Chiudiamo il formaggio all’interno e diamo alla crocchetta la forma allungata.

Con il mattarello stendiamo un foglio di padre da tramezzino, lo dividiamo in due per la lunghezza. Bagniamo le estremità, inseriamo la crocchetta e arrotoliamo, Bagniamo ancora e chiudiamo bene.

In padella versiamo un filo di olio e adagiamo le crocchette. Facciamo cuocere e ben rosolare, si deve sciogliere il formaggio all’interno. facciamo intiepidire e serviamo con il ripieno che sarà ancora filante ma saranno buonissime anche servite fredde. Ovviamente possiamo anche aggiungere altro al ripieno oppure evitare l’erba cipollina se non piace a tutti.