Ricette facili con la pasta sfoglia: sfogliatine alle mele

Facciamo una ricetta facilissima: le sfogliatine alle mele per chi cerca un dolce semplice da preparare in casa

Siete alla ricerca di una ricetta facilissima per la merenda o per chiudere un pasto goloso ? Se avete un rotolo di pasta sfoglia e una mela, siete nel posto giusto ( o forse di mele ne serviranno un paio). La ricetta che vi proponiamo è davvero molto molto semplice e alla portata di tutti, perfetta per ogni occasione. Faremo la ricetta delle sfogliatine alle mele, davvero semplicissima. Una ricetta che può essere preparata sia nel forno che in friggitrice ad aria. Tutto facile, basteranno pochi semplici accorgimenti. Quello che ci serve: un rotolo di spasta sfoglia quadrato, o se vi è avanzato un pezzo rotondo, possiamo comunque fare 2 o 4 sfogliatine. Poi ci serve una mela, forse due, dipenderà dalla quantità che vorrete usarne. Della confettura: scegliete in base ai vostri gusti, considerando che deve essere abbinata alle mele appunto. In alternativa si può usare anche del miele, ovviamente però in quantità minori. Poi in base ai gusti: cannella o zucchero. Passiamo alla preparazione dunque.

Come fare le sfogliatine alle mele: una ricetta semplicissima

Stendiamo il nostro rotolo di pasta sfoglia e dividiamo in quadrati. In base alla grandezza del rotolo, ci sarà un numero maggiore o minore di quadrati ( guardando la foto potrete avere idea delle dimensioni) ma potete scegliere in base al vostro gusto. Ad esempio se volete usare la friggitrice ad aria, pensate in base alla grandezza ( a meno che non vogliate fare due informate). Se invece mettete tutto in forno, potete farne anche più di 4. Su ogni quadrato disponete della confettura spalmando bene. La confettura va al centro perchè i bordi, in forno, dovranno alzarsi. Lavate la mela per bene. Lasceremo anche la buccia se ci piace altrimenti no. Tagliate a fettine sottili la mela ( se volete passate nel limone per evitare che si faccia nera). Adagiate le fettine di mele sopra alla confettura. Se volete unite anche un po’ di zucchero. Mettete in forno per una quindicina di minuti ( forse anche 20 in base al vostro forno) a 180 gradi. Se usate la friggitrice ad aria potrebbero bastare 10 minuti a 180 gradi ma controllare che sia ben dorata la sfoglia. Potete prima di infornare anche spennellare la sfoglia con uovo o con latte ma questa è una versione alternativa, non si deve fare per forza. Tolte le sfogliatine alle mele dal forno, spolverizzare con lo zucchero a velo. Le sfogliatine alle mele sono pronte.