Ricette di Pasqua, le cuzzupe calabresi preparate per noi da Vittoria

Nei prossimi giorni potremo deliziarci con le ricette di Pasqua e per noi oggi Vittoria ha preparato le cuzzupe calabresi. E’ un dolce tipico calabrese che in genere si gusta a colazione o per la merenda nei giorni di festa, di Pasqua. La nostra cara amica ha preparato le cuzzupe calabresi senza aggiungere l’uovo di cioccolato dopo la cottura ma spennellandole bene con l’uovo prima della cottura e aggiungendo ovviamente lo zucchero semolato. Possiamo dare alle cuzzupe calabresi la forma che preferiamo, tonde o intrecciate saranno perfette per i prossimi giorni di festa. Siamo tutti in casa e quest’anno non abbiamo scuse, possiamo fare contenti i nostri bambini anche con le cuzzupe e magari anche impastando con loro.

LA RICETTA DELLE CUZZUPE CALABRESI – RICETTE DI PASQUA

Ingredienti: 500 g di farina 00, 3 uova, 175 g di zucchero, 125 g di olio di oliva, 100 ml di latte intero, la buccia grattugiata di 1 limone e 10 g di lievito per dolci – inoltre zucchero q.b.

Preparazione: possiamo lavorare l’impasto a mano o con la planetaria. Versiamo nella ciotola la farina, lo zucchero, l’olio di oliva, le uova che sbattiamo prima perché ne teniamo un pochino da parte. Impastiamo e aggiungiamo il latte continuando a lavorare, uniamo anche il lievito e la scorza di limone grattugiata. Impastiamo il tutto e abbiamo un composto elastico e morbido.

Versiamo l’impasto sul piano infarinato e diamo al composto diviso in pezzi la forma che preferiamo. Possiamo fare delle semplici palline che poi schiacciamo un po’, possiamo fare le trecce o dare la forma di panini o altro ancora.

Prendiamo l’uovo sbattuto messo da parte e spennelliamo le cuzzupe, spolverizziamo con un po’ di zucchero. Possiamo prepararle così semplici e saranno perfette per tutto l’anno ma se vogliamo caratterizzarle per la Pasqua possiamo fare un buco al centro prima di cuocerle, poi una volta cotte riempiremo quel buco con ovetti di cioccolato.

Mettiamo in forno a 180 gradi per 20 – 25 minuti, controlliamo la cottura. Saranno perfette per la colazione e la merenda di tutta la famiglia.

