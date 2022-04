Fulvio Marino prosegue con le ricette di Pasqua e oggi 6 aprile 2022 con la ricetta della pinca pasquale. Un dolce di Pasqua, un altro lievitato dalla cucina E’ sempre mezzogiorno, la pinca di Pasqua arriva dalla Croazia ma anche nel Friuli Venezia Giulia ne preparano tantissime in questo periodo. Non ci resta che scoprire come sempre la ricetta perfetta di Fulvio Marino, dall’impasto della pinca, alla lievitazione, la cottura. Voi cosa preparerete per la Pasqua e la Pasquetta? Aggiungiamo al menù del giorno di Pasqua anche questa pinca soffice e golosa. Non perdete questa e le altre ricette in tv, le ricette E’ sempre mezzogiorno.

Pinca pasquale, la ricetta di Fulvio Marino – Ricette di Pasqua

Ingredienti per l’impasto: 1 kg di farina tipo 0 forte, 12 g di lievito di birra, 80 g di zucchero, 200 g di uova, 200 g di tuorli, 200 g di latte, 20 g di sale, scorza di arancia, scorza di limone, 1 bacca di vaniglia, 150 g di burro, 80 g di uva sultanina

Per guarnire: 1 uovo, zollette di zucchero

Preparazione: impastiamo la farina con il lievito fresco sbriciolato e le uova intere e i tuorli che abbiamo già un po’ sbattuto a parte. Poi uniamo lo zucchero e quasi tutto il latte fresco, impastiamo e aggiungiamo il sale e il latte avanzato. Impasto e adesso aggiungiamo la scorza di agrumi grattugiata e il burro morbido ma un po’ alla volta, facciamo ben assorbire. Completiamo con l’uvetta. Copriamo e facciamo lievitare per 8 ore in frigo.

Togliamo dal frigo e dividiamo in panetti da 100 grammi, lavoriamo velocemente le palline e disponiamo sulla teglia con le pieghe verso il basso. Spennelliamo con l’uovo sbattuto e copriamo, facciamo lievitare fino al raddoppio, circa 2 ore. Con la forbice tagliamo una croce sulla superficie e completiamo con le zollette di zucchero sbriciolate. Mettiamo in forno a 170° per 30 minuti circa.