Colomba pasquale casalinga, la ricetta di Pasqua di Francesa Marsetti

Dalle ricette di Pasqua la colomba fatta in casa, la colomba pasquale casalinga di Francesca Marsetti. Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno anche oggi 13 aprile 2022 Francesca Marsetti sostituisce Zia Cri, che positiva al Covid tornerà di certo dopo Pasqua. La colomba fatta in casa è una ricetta della mamma di Francesca, la ricetta dolce che proponeva sempre alla sua famiglia ma sempre con una variante in base all’occasione. Il composto era perfetto per un plumcake, per la colomba, per il panettone, per una torta veloce. Magari bastava cambiare le gocce di cioccolato con l’uvetta, i canditi e così via. Senza dubbio è una ricetta di Pasqua veloce e facile; ecco come si fa la colomba di Francesca Marsetti.

Colomba pasquale fatta in casa di Francesca Marsetti – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 150 g di farina 00, 150 g di fecola, 200 g di burro, 150 g di zucchero, 4 uova, 50 ml di liquore all’arancio, La scorza di limone e arancia, 1 baccello vaniglia, 1 bustina lievito per dolci, 60 g di arancia candita, 1 bicchiere di latte, sale

Per la glassa: 50 g di amido di mais, 75 g di farina di mandorle, 50 g di zucchero a velo, 50 g di albume, 30 g di scaglie di mandorle, granella di zucchero

Preparazione: nella ciotola montiamo il burro ammorbidito con lo zucchero e aggiungiamo la scorza di agrumi grattugiata, la vaniglia e i tuorli uno alla volta, lavoriamo montando il tutto e aggiungiamo il liquore all’arancia.

Setacciamo la farina con il lievito e la fecola di patate e aggiungiamo un po’ alla volta al composto con il burro, mescoliamo e alterniamo le polveri con un bicchiere di latte. Solo alla fine aggiungiamo i canditi che però possiamo anche evitare o sostituire con gocce di cioccolato o altro. Versiamo il tutto nello stampo di carta per colomba.

Prepariamo la glassa con albume, zucchero, amido di mais e farina di mandorle, amalgamiamo bene e versiamo sul dolce, completiamo con le mandorle a lamelle e la granella di zucchero. Mettiamo in forno 40 minuti a 170°. Facciamo raffreddare e serviamo con ciuffi di panna montata e ovetti colorati.