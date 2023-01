Ricette del recupero con il pandoro: lollipop di pandoro

Le ricette del recupero per usare gli avanzi del pandoro: facciamo i lollipop ottimi lecca lecca al pandoro

Da E’ sempre mezzogiorno arriva la ricetta del recupero perfetta per chi ha delle fatte avanzate di pandoro o anche un pandoro intero che vuole preparare in modo diverso. E’ Daniele Persegani a suggerire la ricetta dei lollipop di pandoro. Del lecca lecca dolci e buonissimi, oltre che super golosi, fatti con gli avanzi del pandoro. Una ricetta perfetta da preparare dopo le feste per chi ama il pandoro e ha bisogno di consumare gli avanzi. Cosa ci serve per la ricetta dei lollipop di pandoro? Avanzi di pandoro, avanzi di cioccolato e pochi altri ingredienti. Vediamo quindi come si preparano questi lollipop di pandoro.

La ricetta dei Lollipop di pandoro il dolce del recupero dopo le feste

Ecco la lista degli Ingredienti che ci servono per questa ricetta:

400 g di pandoro

250 g di crema spalmabile alla nocciola

20 g di cacao amaro

1 bicchierino di rum per dolci

300 g di cioccolato fondente

300 g di cioccolato bianco

70 g di granella di pistacchio

70 g di granella di nocciole tostata

40 g di granella di lampone disidratato per decorare

La preparazione dei dolci. Per fare i lollipop di pandoro. Per questa preparazione abbiamo bisogno di un mixer. Ci servirà per frullare il nostro pandoro: lo mettiamo infatti a pezzi dentro il mixer e frulliamo, fino a ridurlo in briciole fini. Trasferiamo in una ciotola e a questo punto uniamo il rum, la crema spalmabile alle nocciole e anche il cacao amaro. Impastiamo fino a ottenere un panetto omogeneo e compatto. Per ottenere i lecca lecca di pandoro dobbiamo formare delle palline, la dimensione è più o meno quella di una noce. Le copriamo con la pellicola e le mettiamo a raffreddare in frigorifero per qualche ora.

Prendiamo una ciotola e facciamo fondere il cioccolato fondente. Con un cucchiaio, coliamo sul cioccolato fuso del cioccolato bianco fuso, senza mescolare. Infilziamo le palline di impasto con uno stecco da spiedino, quindi li immergiamo nel cioccolato variegato, roteando leggermente quando li tiriamo su. Li passiamo, a piacere, nella granella di frutta secca o nel lampone disidratato. Se vogliamo presentare in modo diverso questi lecca lecca, detti anche lollipop ( nome inglese) possiamo usare degli stecchini e infilzarli per fare una sorta di creazione floreale.