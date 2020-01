La ricetta della terrina salmone e insalata russa da I Fatti Vostri

Un’altra ricetta I Fatti Vostri da non perdere ed è la ricetta della terrina di salmone e insalata russa di Nicolò Momesso. Un modo diverso di servire il salmone e l’insalata russa, mettiamo insieme i due ingredienti perché servendo le fette della terrina avremo davvero un bel risultato. La terrina dell’insalata russa avvolta nelle fette di salmone dl giovane chef de I Fatti Vostri è una golosa idea per antipasto, aperitivo, una cena ricca o anche un pranzo a cui aggiungere altro gusto. La preparazione è davvero semplice e Momesso mostra anche come si fa la maionese in poco tempo. Ecco la ricetta da aggiungere alle ricette I Fatti Vostri.

RICETTE I FATTI VOSTRI – LA RICETTA DELLA TERRINA SALMONE E INSALATA RUSSA

Ingredienti terrina di salmone e insalata russa di Nicolò Momesso: 300 g di salmone affumicato, 100 g di carote, 100 g di pisellini, 150 g di patate, 2 uova, 150 g di maionese

Preparazione salmone e insalata russa Fatti Vostri: laviamo le patate, le peliamo, le tagliamo a dadini e mettiamo in pentola con abbondante acqua, poi dopo un po’ aggiungiamo le carote pelate e tagliate a pezzi e i piselli.

Nel pentolino cuociamo anche le uova sode. Facciamo la maionese frullando con il mixer a immersione i tuorli di altre uova e ovviamente versando a filo l’olio mentre lavoriamo il composto.

Scoliamo le verdure e mescoliamo con la maionese, aggiungiamo poi anche le uova sode tagliate a pezzi. Foderiamo lo stampo da plumcake con la pellicola e alla base e nei lati foderiamo con le fette di salmone affumicato, facciamole uscire fuori dai bordi. Nel guscio di salmone versiamo il ripieno di verdure e maionese e livelliamo, bene. Chiudiamo con le fette di salmone che giriamo verso il ripieno, pressiamo. Facciamo riposare e poi sformiamo. Possiamo decorare se vogliamo con i chicchi di melagrana.