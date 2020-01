Rotolini di piadina, la ricetta I Fatti Vostri di Nicolò Momesso

Nuove ricette del giovane chef de I Fatti vostri e questa volta vi suggeriamo la ricetta della piadina, ovvero la ricetta dei rotolini di piadina di pollo e verdure. Non perdete questa ricetta I Fatti Vostri che è davvero semplice, le piadine però sono già pronte, Nicolò usa quelle confezionate, ottime, il resto invece che prepara è il ripieno a case di verdure e pollo. Ci serve il petto di pollo e poi come verdure abbiamo la bieta e i peperoni, per servire il tutto completiamo con le carote e lo yogurt greco, ovvero una salsa deliziosa. Il tutto è molto semplice, come sempre le ricette di Nicolò Momesso per I Fatti Vostri sono molto facili e veloci da realizzare. Per non preparare la solita piadina ecco dalle ricette in tv la ricetta dei rotolini di piadina con pollo e verdure.

LA RICETTA DEI ROTOLINI DI PIADINA DI NICOLO’ MOMESSO – RICETTA I FATTI VOSTRI

Ingredienti rotolini di piadina I Fatti Vostri: 2 piadine, 250 g di petto di pollo, 200 g di bieta, 250 g di peperoni, 200 g di yogurt greco, 200 g di carote

Preparazione rotolini di piadina Nicolò Momesso: tagliamo il petto di pollo a striscioline e cuociamo in padella con un filo di olio. Peliamo le carote e le tagliamo a rondelle sottili quindi le cuociamo in acqua bollente e scoliamo, versiamo nella ciotola in cui aggiungiamo lo yogurt greco, mescoliamo e frulliamo il tutto con il mixer a immersione. Tagliamo a listarelle i peperoni e stufiamo in una padella antiaderente con un filo di olio, aggiungiamo le biete che abbiamo già sminuzzato, aggiungiamo solo dopo il pollo.

In un’altra padella antiaderente scaldiamo le piadine che farciamo con il composto di pollo e verdure, chiudiamo e abbiamo i rotolini. Serviamo con un po’ di salsa di carote e yogurt greco. Serviamo ben calde quindi subito la nostra piadina con pollo e verdure tagliata a metà.