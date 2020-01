La ricetta di Samya della sfogliata di carciofi e stracchino da Mattino Cinque

Ancora un’ottima ricetta di Samya ed è la ricetta della sfogliata con carciofi e stracchino, una delle ricette Mattino Cinque da non perdere. Come sempre le ricette di Samya sono facili e veloci da realizzare, una sfogliata salata in questo caso perfetta come piatto unico, un po’ come una pizza, e anche perfetta come aperitivo o antipasto se tagliata e servita a pezzetti piccoli. Samya su Canale 5 nello spazio dedicato alla cucina in pochi minuti riesce sempre da regalarci ricette utili, perfette per la famiglia, per una festa, in mille occasioni. Questa volta ecco la ricetta della sfogliata salata di Samya. Serviamo fredda o calda, sarà buona come piatto unico o come antipasto.

LA RICETTA DELLA SFOGLIATA CON CARCIOFI E STRACCHINO DI SAMYA

Ingredienti: 4 carciofi, 4 uova, 300 g di pasta sfoglia, 350 g di stracchino, 1 spicchio di aglio, olio di oliva, sale e pepe

Preparazione: laviamo i carciofi, togliamo le foglie più dure e anche la punta dei carciofi, quella dura. Tagliamo i carciofi a fettine sottili. In una padella antiaderente versiamo due cucchiai di olio, lo spicchio di aglio intero, facciamo scaldare e aggiungiamo i carciofi, sale, pepe e facciamo cuocere per circa 20 minuti. Togliamo lo spicchio d’aglio e versiamo i carciofi nella ciotola di vetro, facciamo raffreddare.

In una ciotola grande rompiamo le 4 uova, aggiungiamo lo stracchino, un po’ di sale e lavoriamo il tutto con la frusta elettrica. Otteniamo un composto omogeneo e qui aggiungiamo i carciofi che abbiamo fatto raffreddare.





Prendiamo una teglia rettangolare adatta per il forno, foderiamo con carta forno e poi con la pasta sfoglia. Aggiungiamo nel guscio della frolla tutto il composto appena preparato. Mettiamo in forno a 180 gradi per 40 minuti. Tagliamo a quadrotti e serviamo la sfogliata con i carciofi e lo stracchino. Possiamo servire calda o fredda, sarà sempre ottima.