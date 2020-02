Il rotolo di polenta, la ricetta Detto Fatto più golosa

Ancora una ricetta Detto Fatto da non perdere ed è la ricetta del rotolo di polenta, una delle ricette Detto Fatto di Marco Pirovano. Questa volta il tutor che suggerisce sempre idee golose ha mostrato come fa la polenta ripiena, ovvero il rotolo di polenta. Tanto sugo, salsiccia sbriciolata, funghi, formaggio grattugiato ma prima d tutto la base, la polenta. Marco Pirovano a Detto Fatto oggi 28 febbraio 2020 ha suggerito di usare due farine, un mix ottimo. Se non vi piace il prezzemolo lo potete anche evitare ma per il resto dentro ci va davvero tutto. Ecco dalle nuove ricette Detto Fatto un’idea ottima, una golosa ricetta con la polenta. Serviamo a fette il rotolo di polenta.

LA RICETTA DEL ROTOLO DI POLENTA DETTO FATTO – RICETTA MARCO PIROVANO

Ingredienti – per 2 chili di polenta: 250 g di farina di mais bramata gialla, 250 g di farina di grano saraceno, 2 l di acqua, 2 cucchiai di sale grosso – Per il ripieno: per 6 persone – 450 g di salsiccia di maiale, 1 costa di sedano, 1 carota, 1 cipolla, 1 spicchio di aglio, 6 cucchiai di olio di oliva, 5 cucchiai di grana padano grattugiato, 1 bicchiere di vino bianco, 500 g di funghi champignon freschi, 250 g di passata di pomodoro, 3 cucchiai di prezzemolo tritato, sale e pepe

Preparazione: versiamo l’acqua nella pentola, portiamo a bollore, aggiungiamo il sale grosso, versiamo a pioggia le due farine e mescoliamo con forza con il mestolo di legno. Portiamo a cottura e versiamo la polenta nella teglia rettangolare foderata con la carta forno, spalmiamo e livelliamo, abbiamo uno strato di circa 1 cm.

Facciamo un soffritto con il trito di sedano, carota, cipolla e l’aglio, aggiungiamo ovviamente l’olio, aggiungiamo poi la salsiccia sbriciolata. Sfumiamo poi con il vino e aggiungiamo i funghi puliti e a fettine, facciamo andare e uniamo la passata e facciamo cuocere a fiamma bassa coperto per minimo 1 ora.

Versiamo il sugo su metà del rettangolo di polenta, arrotoliamo la polenta aiutandoci con la carta, ovviamente lo facciamo dal lato corto. Otteniamo il rottolo che chiudiamo nella carta e mettiamo in forno 25 minuti a 200 gradi. Completiamo poi con altro sugo e con il formaggio grattugiato. Serviamo a fette.