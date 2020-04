Gnocchi agli asparagi: la ricetta da Quel che passa il convento

Che cosa si cucina oggi nel programma di TV2000 molto seguito al mattino? Le 11 sono un orario sicuramente ottimo per decidere cosa portare in tavola e oggi, le amiche del programma di Tv2000, Quel che passa il convento, hanno deciso di suggerire la ricetta degli gnocchi agli asparagi di Paola.

Vediamo insieme come si prepara questo ottimo primo piatto?

QUEL CHE PASSA IL CONVENTO: LA RICETTA DEGLI GNOCCHI AGLI ASPARAGI

Ingredienti:

370 gr Patate

100 gr Farina

60 gr Pecorino

1 Uovo

Sale e Pepe

70 gr Cacio fresco

40 gr Latte

80 gr Burro

2 foglie Salvia

1 rametto Timo limonato

1 rametto Rosmarino

Preparazione, ecco come si cucinano questi gnocchi!

Pelate le patate e cuocetele in acqua bollente salata per circa 20 minuti. Regolate il tempo in base alla dimensione; le patate dovranno essere morbide in modo da poter essere ridotte in purea.

Pulite i gambi degli asparagi raschiandoli in modo da eliminare le parti coriacee. Lavateli con acqua fredda quindi cuoceteli al vapore per circa 6 minuti oppure sbollentateli.

Preparate ora il burro aromatizzato: mettete il burro in una ciotola e lasciatelo ammorbidire. Nel frattempo tritate finemente la salvia con il timo limone ed il rosmarino. Aggiungete il trito al burro, amalgamate bene e tenetelo da parte.

Riducete le patate ancora calde in purea utilizzando uno schiacciapatate o semplicemente con i rebbi di una forchetta. Unite il pecorino grattugiato, la farina e l’uovo. Salate e pepate quindi amalgamate gli ingredienti in modo da ottenere una pasta omogenea.

Prendete una manciata di impasto per volta e lavoratela sul piano infarinato in modo da ottenere un cordone del diametro di circa 2 cm. Tagliate gli gnocchi della lunghezza di circa 2 cm e disponeteli su un piano infarinato. Continuate fino ad aver terminato l’impasto.

Mettete il burro aromatizzato in una pentola antiaderente; separate i gambi degli asparagi dalle punte. Fate rosolare le punte nel burro assieme ai gambi tritati più o meno grossolanamente secondo il vostro gusto.

Nel frattempo mettete il cacio tagliato a tocchetti in un pentolino assieme al latte; fatelo sciogliere tenendo il fuoco al minimo e mescolando solo alla fine, in senso orizzontale (non circolare) per evitare che fili o si agglomeri. Se volete rendere la fonduta ancora più cremosa passatela con un mixer ad immersione.

Tuffate gli gnocchi in acqua bollente salata; quando affiorano attendete ancora un minuto quindi prelevateli con un mestolo forato e ripassateli nella padella con gli asparagi ed il burro alle erbe.

Disponete gli gnocchi nei piatti ed irrorateli con la fonduta.

( RICETTA E FOTO DALLA PAGINA FB DI QUEL CHE PASSA IL CONVENTO)