Da Quel che passa il convento torta morbida con crema al mascarpone e fondi di caffè

Che cosa offre oggi il convento? Dal programma di TV2000 Quel che passa il convento arriva oggi una buonissima ricetta per un dolce da fare in casa. Oggi prepariamo insieme una torta. La ricetta vista nella puntata dell’8 aprile 2020 è quella della torta morbida con crema al mascarpone e fondi di caffè. Ci sembra proprio, nel vedere questa foto, che la torta sia una delizia. Che ne dite, proviamo a cucinarla in casa?

TORTA MORBIDA CON CREMA MASCARPONE E FONDI DI CAFFE’

Vediamo quindi come si prepara questa ricetta

Per la Torta:

20 gr Fondi di caffè (asciutti)

175 gr Farina 00

120 gr Zucchero

100 ml Latte

100 gr Mascarpone (oppure Burro)

60 gr Amido di Riso

3 Uova

1 bustina Lievito in polvere per dolci

Per la Crema al Mascarpone:

500 gr Mascarpone

500 gr Panna fresca liquida

340 gr Zucchero

Preparazione:

Frullate i fondi di caffè con un cucchiaio di zucchero nel macinino da caffè (quello che si utilizza anche per lo zucchero a velo); dovrete ottenere una consistenza impalpabile. È importante che i fondi siano asciutti altrimenti si impastano. Amalgamate tutti gli ingredienti fino ad ottenere una consistenza omogenea. Se amate il gusto deciso del caffè potete aumentare la dose dei fondi utilizzati fino a 30 grammi.

Trasferite l’impasto in una tortiera diametro 22cm. Se ne usate una apribile non è necessario imburrarla ed infarinarla altrimenti vi consiglio di farlo per facilitare la sformatura. Cuocete in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 50 minuti quindi fate la prova dello stecchino e proseguite altri 5 minuti se lo trovate umido di impasto.

Per la Crema:

Prima di iniziare mettete in frigorifero la panna e possibilmente anche la ciotola e le fruste che utilizzerete per montarla.

Montare la panna ad una temperatura bassa infatti permette di ottenere un risultato decisamente più corposo. Il raffreddamento di fruste e ciotola diventa un passaggio fondamentale quando la temperatura ambiente supera i 25 gradi. Fatta questa premessa la prima operazione è preparare in una ciotola il mascarpone e lavorarlo in modo da renderlo cremoso; aggiungete lo zucchero a velo e lavoratelo fino ad ottenere una consistenza omogenea.

Ora montate la panna ben ferma. Come fare a sapere se la panna è montata a sufficienza? Fermate le fruste e inclinate la ciotola. Se la panna si muove significa che non è sufficientemente montata. Proseguite ancora qualche secondo e rifate la prova.

Prendete un paio di cucchiai di panna e amalgamateli al mascarpone con delicatezza e movimenti dal basso verso l’alto. Poi aggiungete anche il resto della panna e mescolate. Frullate il composto per qualche secondo in modo che diventi liscio, cremoso e omogeneo.

Utilizzate del colorante in gel per ottenere della crema colorata oppure del cacao (20 grammi) per la crema al cioccolato.

( fonte foto e ricetta pagina Fb Quel che passa il convento)