La ricetta degli involtini di orata e arancia da Quel che passa il convento

Oggi vi proponiamo una ricetta perfetta per il menu del venerdì Santo, essendo a base di pesce. Se state cercando un buon secondo piatto semplice da fare, la ricetta perfetta arriva dal programma in onda su Tv2000, Quel che passa il convento. La ricetta che vi proponiamo oggi è quella degli involtini di orata con arancia.

Vi ricordiamo che per seguire le ricette di Quel che passa il convento potrete sintonizzarvi tutti i giorni, su Tv2000 ( canale 28 del digitale terrestre).

INVOLTINI DI ORATA E ARANCIA : LA RICETTA DA QUEL CHE PASSA IL CONVENTO

Ingredienti:

600 gr filetti di Orata

2 Arance (non trattate)

80 gr mollica di Pane

1 spicchio d’Aglio

1 ciuffo di Prezzemolo

Olio Extravergine d’Oliva

Sale

Pepe

Preparazione:

Tritate grossolanamente la mollica di pane e mettetela in una ciotola.

Aromatizzatela con la scorza grattugiata di una arancia e bagnatela con un poco di frutto spremuto.

Condite con poco sale, un po’ di pepe e parte del prezzemolo tritato (tenetene da parte un po’ per il piatto finito).

Amalgamate bene il tutto e tenete da parte.

Disponete i filetti di orata su di un tagliere ed eliminate l’eventuale pelle.

Se dovessero essere molto grandi tagliateli in due metà.

Condite con poco sale e pepe e poi distribuite la mollica di pane fra tutti i filetti.

Arrotolate ciascun filetto di orata e fermate l’involtino con uno stecchino di legno.

Trasferite gli involtini in una pirofila da forno.

Condite con olio extravergine di oliva e con il succo di un’arancia spremuta.

Cuocete in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 15 minuti.

Trasferite sul piatto da portata gli involtini di orata all’arancia e decorateli con del prezzemolo tritato fresco e della scorza grattugiata.

Servire immediatamente.

( fonte foto e ricetta pagina Fb Quel che passa il convento)