Da Quel che passa il convento la ricetta della pizza rustica salva cena

Oggi dalla cucina di Quel che passa il convento arriva una ricetta salva cena. La ricetta è stata suggerita da Roberta che ha preparato nel programma in onda su Tv2000 una buonissima ricetta, quella della pizza rustica che può avere un ripieno di verdure oppure un ripieno rustico in base ai nostri gusti.

Vediamo come si prepara questa ottima ricetta? Vi ricordiamo che Quel che passa il convento va in onda alle 11 sul canale 28 del digitale terrestre dal lunedì al venerdì.

DA QUEL CHE PASSA IL CONVENTO LA RICETTA DELLA PIZZA RUSTICA

Vediamo tutti gli ingredienti che ci servono per questa ricetta semplicissima.

Per l’impasto:

200 gr Farina

1 Uovo

70 gr Olio Extravergine d’Oliva

70 gr Vino Bianco

Mezzo bicchiere d’Acqua

Un pizzico di Sale

Un pizzico di Lievito istantaneo

Per il Ripieno di verdure:

300 gr Zucchine

300 gr Fiori di Zucchine

30 gr Capperi

30 gr Pinoli

50 gr Olive

30 gr Alici sott’olio

Per chi volesse un ripieno rustico ecco gli ingredienti:

4 Uova sode

200 gr Salsiccia secca

200 gr Formaggio fresco (tipo Mariolina)

4 Uova

Prezzemolo

Preparazione. Iniziamo a metterci all’opera per portare in tavola ricetta della pizza rustica.

Unite tutti gli ingredienti per l’impasto lavorandoli sulla spianatoia fino ad avere un panetto compatto e lasciatelo riposare.

Mescolate gli ingredienti del ripieno in una ciotola; stendete la pasta, farcitela con il ripieno e fate cuocere al forno per 45 minuti a 200 gradi.

Per il ripieno di verdure:

Pulite le verdure. Tagliate a pezzetti le zucchine. Aprite i fiori e mettete il tutto in padella con un filo d’olio, i capperi, i pinoli, le olive e le alici. Lasciare cuocere in padella per 15 minuti.

Nel frattempo stendete la pasta, poi riempite e lasciare cuocere in forno 45 minuti a 200 gradi.

Che ne dite di questa ricetta? Ottima!

( fonte foto e ricetta pagina Fb Quel che passa il convento)