La ricetta delle torta di mele ferrarese da Quel che passa il convento

Cosa possiamo cucinare di buono oggi? Vi parliamo di un dolce perfetto in ogni stagione. Una torta che potrà essere gustata a colazione ma anche a merenda e che piacerà di certo sia ai più grandi che ai piccini. Dalla cucina di Quel che passa il convento arriva la ricetta della torta di mele ferrarese. La torta è davvero molto semplice da preparare. Se ve la siete persa, nel programma in onda su Tv2000 dal lunedì al venerdì, ecco che arriva per voi la ricetta scritta in modo che possiate prendere appunti per poi portare in tavola questa deliziosa ricetta.

DA QUEL CHE PASSA IL CONVENTO ECCO LA RICETTA DELLA TORTA DI MELE FERRARESE

Iniziamo con la lista degli ingredienti per preparare questa buonissima torta alle mele, ci servono:

200 gr Farina

140 gr Zucchero

1 kg Mele

2 Uova

Latte

60 gr Burro

Mezza bustina di Lievito per dolci

Scorza di 1 Limone

Preparazione della torta alle mele.

Impastate le uova con lo zucchero, quindi unite la farina, 5/6 cucchiai di latte, la scorza di limone e il lievito.

Sbucciate e tagliate a fette le mele. Su una teglia rivestita di carta forno disponete le fettine di mele. Mettete sopra le mele un po’ di burro e di zucchero, quindi versate il composto a ricoprirlo completamente. Fate cuocere in forno a 180 gradi per circa 50 minuti. Fate raffreddare e capovolgete la torta direttamente sul piatto di portata. Rimuovete le carta forno, lasciate raffreddare e gustate.

Vi ricordiamo che il programma Quel che passa il convento va in onda su Tv2000, Canale 28 del digitale terrestre, dal lunedì al venerdì alle 11. In questo periodo, a causa dell’emergenza coronavirus, stanno andando in onda le repliche di puntate già viste.

( fonte foto e ricetta pagina Fb Quel che passa il convento)

Se invece siete a caccia di una ricetta a base di ananas, ecco un altro consiglio.