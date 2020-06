Da Ricette all’Italia Anna Moroni con i bignè salati

Non poteva mancare la nuova ricetta vista nella puntata del 29 giugno 2020 di Ricette all’Italiana. Come sempre a deliziarci con nuovi piatti e nuove ricette è Anna Moroni che nel programma di Rete 4 ha preparato la ricetta dei bignè salati, una vera delizia. Che ne dite di metterci all’opera e vedere come si prepara questo piatto? La ricetta dei bignè salati di Anna Moroni tra l’altro ci sembra anche perfetta per l’estate.

ANNA MORONI PREPARA BIGNE’ SALATI: VEDIAMO INSIEME LA RICETTA

Iniziamo con la lista degli ingredienti

250 gr di acqua

50 gr di burro

4 uova intere

120 gr di farina 00

2 cucchiaini di sale marino

Per il ripieno

150 gr di ricotta

150 gr di speck

Anna Moroni inizia con la preparazione dei bignè fatti in casa. Iniziamo quindi con la preparazione dell’impasto per i bignè. Prendiamo una pentola e dentro mettiamo l’acqua insieme al burro aggiungendo il sale. Accendiamo il fuoco. Mescolate lentamente, in modo da far sciogliere completamente il burro. Quando la miscela arriva a bollore, aggiungete la farina tutta d’un colpo e mescolate energicamente, fino a formare una palla lasciandola sfrigolare qualche istante sul fuoco.Non ci resta che trasferire il composto in un’altra ciotola allargandolo e lasciando che si intiepidisca.

A questo punto possiamo aggiungere le uova, ne mettiamo una e poi quando si assorbe possiamo mettere le altre, sempre una per volta. Continuate fino ad ottenere un composto liscio dalla consistenza simile a quello della crema pasticcera che andrete poi a mettere in una sac a poche. Prendiamo quindi una teglia per il forno e posizioniamo delle palline di impasto simili a delle noci. Cuociamo in forno preriscaldato e statico a 200°per 20 minuti; abbassiamo a 160° e lasciamo cuocere altri 10 minuti; gli ultimi minuti, possiamo socchiudere il portellone del forno (inserite un cucchiaio tra il portellone ed il forno), in modo che l’umidità fuoriesca. Mentre il nostro impasto si cuoce e i bignè prendono forma, facciamo il ripieno dei bignè salati.

Frulliamo con un mixer a immersione lo speck con la ricotta. La farcia è pronta e guarniamo i nostri bignè. Il piatto è pronto!