Da Senti chi mangia Club Sandwich di Benedetta Parodi con insalata di faraona

Anche oggi una idea per la cena che arriva direttamente dalla cucina di La7 dove ogni giorno va in onda Senti chi mangia, il nuovo programma di Benedetta Parodi. Cosa prepariamo stavolta? La ricetta è quella del club sandwich farcito con una ottima insalata di faraona. Una vera delizia preparata con gli ingredienti che Benedetta Parodi aveva recuperato nel corso della gara. Quindi che cosa ne dite, vediamo insieme come si prepara questa ricetta? Vi ricordiamo che Senti chi mangia ci aspetta alle 17 su La7 dal lunedì al venerdì.

RICETTE BENEDETTA PARODI: FACCIAMO INSALATA DI FARAONA E CLUB SANDWICH

Ecco gli ingredienti per preparare questa insalata e il club sandwich di Benedetta Parodi:

4 fette pancarrè americano comune

faraona o avanzo di pollo o tacchino cotti

1 mela

parmigiano

4 fette pancetta

3 sedani

1 pomodoro

2 cucchiai maionese

1 cucchiaio senape

La ricetta è davvero facilissima ma se amate questo piatto in stile americano, non potrete rinunciare. Vediamo quindi come preparare questo ottimo club sandwich.

Tostate la pancetta in padella. Nella stessa padella tostate anche il pancarrè dopo aver eliminato la crosta dal pancarré. Possiamo comprare per la ricetta anche quello senza bordi, in modo da non dover eliminare nessuna parte.

Per la preparazione dell’insalata: tagliamo insieme con sedano, la faraona sfilacciata, la mela e una salsa ottenuta con maionese e la senape. Affettate i pomodori e componete il panino con i diversi strati, alternando la vostra insalata al pomodoro e la pancetta. Non ci resta che tagliare i triangoli dopo aver posizionato sopra degli stecchini grandi che permettano al club sandwich di non crollare! Completiamo con pomodorini e cetriolini!

Buon appetito e appuntamento alle prossime ricette.