Gli gnocchi al ragù di oca di Anna Moroni

Anche oggi Ricette all’Italiana ci porta alla scoperta dell’Umbria e così andiamo a conoscere meglio anche la coltivazione di mele della provincia di Perugia, in particolare le mele di Paciano. E subito dopo questo approfondimento, arriva la prima ricetta di Anna Moroni di oggi. Cosa ha preparato la cuoca casalinga nella puntata di Ricette all’Italiana del 29 ottobre 2020? La ricetta di oggi è gnocchi al ragù di oca, che si ispira proprio alla tradizione culinaria di Paciano.

Vediamo quindi passo passo come si prepara questa ricetta degli gnocchi al ragù di oca con i consigli di Anna Moroni. Per velocizzare la preparazione del ragù, Anna ha stufato la carne in forno.

RICETTE ANNA MORONI: GNOCCHI AL RAGU’ DI OCA

Iniziamo quindi con la lista degli ingredienti per la prima ricetta di oggi:

per gli gnocchi 500 grammi di patate a pasta gialla lessate e schiacciate, 150 grammi di farina 0, 1 uovo intero, noce moscata ( il parmigiano lo mettiamo a cottura terminata)

per il ragù: 2 cosce d’oca, aromi come alloro, chiodi di garofano, sale e pepe, vino rosso, carota, cipolla, sedano, 1 spicchio di aglio, 300 grammi di passata di pomodoro, 2 cucchiai di concentrato di pomodoro

E se vi siete persi le ricette di ieri di Anna Moroni, ve ne riproponiamo una La ricetta del coniglio in salmì di Anna Moroni da Ricette all’Italiana

Per prima cosa prendiamo i nostri pezzi di oca e li mettiamo in forno con tutti gli odori e lasciamo che si cuocia almeno per una trentina di minuti. Questo facilita la preparazione del ragù perchè altrimenti avremmo dovuto cuocerlo per almeno tre ore.

Prepariamo in una padella il soffritto con sedano, carota olio e cipolla. Dentro mettiamo l’oca già stufata tagliata a pezzetti. Abbiamo circa un 200 grammi di oca già stufata. Dopo qualche minuto aggiungiamo anche il vino e poi successivamente la passata di pomodoro e poi il concentrato di pomodoro.

E adesso prepariamo gli gnocchi con patate a pasta gialla. Anna mette sempre un uovo per i suoi gnocchi. Lavoriamo per bene tutti gli ingredienti degli gnocchi e poi procediamo con la classica preparazione. Cuociamo gli gnocchi. Passiamo nel ragù di oca e impiattiamo con una manciata generosa di formaggio grattugiato. La ricetta è pronta!