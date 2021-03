Pollo gong bao, la ricetta di Agie del pollo con anacardi e riso al vapore

Pollo Gong Bao di Agie Hujian Zhou è la ricetta dello chef cinese di E’ sempre mezzogiorno, la ricetta di oggi 12 marzo 2021 per fare il pollo con gli anacardi servito con il riso al vapore. E’ Lorenzo Biagiarelli che ha presentato nella cucina di E’ sempre mezzogiorno il bravissimo Agie. Oggi ci ha mostrato un’altra ottima ricetta che possiamo provare subito, la ricetta del pollo in padella con un bel po’ di ingredienti, ovviamente il tutto servito con dell’ottimo riso bianco cotto al vapore. Tante le ricette da copiare con i consigli di Antonella Clerici e dei suoi chef e maestri in cucina. Ecco la ricetta di Agie per il pollo con il riso.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA CINESE DEL POLLO GONG BAO

Ingredienti: 360 g di petto di pollo, 6 cipollotti, 3 spicchi d’aglio,100 g di zenzero fresco, 15 g di pepe di Sichuan, 2 cucchiai di olio di semi di girasole,18 peperoncini secchi interi

Per la marinata: 100 g di radice di zenzero, 3 cucchiai di salsa di soia, 3 cucchiai di Marsala, 1 cucchiaio di olio di semi di girasole, 1 cucchiaio di fecola di patate

Per la salsa agrodolce: 5 cucchiai di zucchero, 6 cucchiai di aceto bianco, 2 cucchiai di acqua, 1 cucchiaino di fecola di patate, 1 cucchiaino di salsa di soia

Per servire:100 g di anacardi – Riso bianco cotto al vapore

Preparazione: iniziamo dalla salsa mescolando tutti gli ingredienti nella ciotola, facciamo sciogliere bene lo zucchero.

Sbucciamo lo zenzero, frulliamo e passiamo la polpa nel colino, otteniamo l succo che serve per la marinata. Nella ciotola mettiamo tutti gli ingredienti per la marinata e uniamo il pollo a tocchetti, lasciamo marinare per circa 15 minuti.

Puliamo i cipollotti e tagliamo a pezzetti, stessa dimensione della carne. Eliminiamo il picciolo dai peperoncini. Puliamo l’aglio e tagliamo a fettine. Peliamo l’altro zenzero e tagliamo a fettine. In padella scaldiamo l’olio di semi e aggiungiamo il pepe in grani, i peperoncini, facciamo andare e uniamo aglio e zenzero, mescoliamo e uniamo il pollo. Facciamo cuocere a fiamma vivace mescolando di continuo fino a quando la carne è ben separata. Facciamo cuocere qualche minuto.

Aggiungiamo in padella i cipollotti, la salsa agrodolce, alziamo subito la fiamma e mescoliamo sempre fino a coprire bene tutto con la salsa. Alla fine aggiungiamo gli anacardi. Serviamo il pollo con il riso bianco cotto al vapore.