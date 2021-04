Da Geo la ricetta della pizza ripiena con ricotta e formaggi

Pronti a cucinare con una nuova ricetta che arriva dalla cucina di Geo? Dalla puntata del 28 aprile 2021 arriva una super ricetta davvero alla portata di tutti. Si tratta della ricetta della pizza ripiena con ricotta e formaggi, un piatto davvero molto buono. Nella cucina del programma di Rai 3 oggi abbiamo visto Daniele De Michele (Don Pasta), salentino ed esperto di cucina popolare, che ama moltissimo la ricotta e ha quindi deciso di condividere alcune ricette a base di ricotta. Vediamo quindi come si prepara questa pizza ripiena di ricotta e formaggi vari.

PIZZA RIPIENA RICOTTA E FORMAGGI

Ecco la lista degli ingredienti ( per un tegame di Ø 30 cm)

per la sfoglia: 300 g di farina di grano tenero 00, 1 tazzina da caffè colma di olio extravergine di oliva, 1 cucchiaino di sale, qb acqua tiepida

Per il ripieno: 500 g di ricotta + misto di formaggi diversi, 2 uova, 1 grande ciuffo prezzemolo, qb sale e pepe

Iniziamo con la preparazione della sfoglia: mescolate l’olio, il sale e la farina e aggiungete gradualmente acqua tiepida; lavorate la pasta fino a che diventi soda e compatta e lasciatela riposare per mezz’ora.

E adesso passiamo alla preparazione del ripieno: Unite tutti gli ingredienti in modo da farne un composto abbastanza omogeneo, avendo cura che il misto di formaggi (fissa la ricotta, che amalgama, e poi pecorino, parmigiano, scamorza, provolone, mozzarella, o comunque quello che vi trovate di avanzi in frigo) sia equilibrato nei sapori. Composizione e cottura: Dividete l’impasto in due pezzi più o meno uguali, ungete il tegame e stendete la prima sfoglia sottile, sulla quale poserete interamente il ripieno. Coprite con la seconda sfoglia che andrà unta e bucherellata con la forchetta. Mettete in forno, già caldo, a 200 gradi, fino a che la pasta non prenda un colore dorato (30 minuti circa).

(con modifiche da: Donpasta, Artusi Remix, Mondadori 2015- pagina Fb Geo)