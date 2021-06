La ricetta della focaccia di semola di Fulvio Marino è la ricetta di oggi 4 giugno 2021 di E’ sempre mezzogiorno, come sempre la ricetta più attesa della puntata. Oggi però le ricette E’ sempre mezzogiorno sono davvero tutte ottime, tutte da copiare. Dalla ricetta delle due Norme di Fabio Potenzano alla ricetta di Natalia Cattelani per fare la torta sfogliata furba ma anche la ricetta della glassa lucida per le nostre torte, la lezione del maestro Luca Montersino. Adesso scoriamo nel dettaglio la ricetta di oggi di Fulvio Marino, la ricetta per fare la focaccia di semola di grano duro condita solo con olio, fiocchi di sale e rosmarino.

RICETTE FULVIO MARINO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – FOCACCIA DI SEMOLA DI GRANO DURO

Ingredienti: 1 kg di semola di grano duro, 900 g di acqua freddissima, 5 g di lievito fresco di birra, 25 g di sale, 30 g di olio di oliva

Preparazione: iniziamo con l’autolisi e nella ciotola versiamo 1 kg di semola e 700 g di acqua fredda, impastiamo velocemente e facciamo riposare 30 minuti coperto.

Poi uniamo il lievito fresco di birra e altra acqua ma non tutta quella avanzata. Impastiamo e appena diventa più asciutto aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua un po’ alla volta. Impastiamo e completiamo con l’olio di oliva aggiunto un po’ alla volta, completiamo l’impasto e ricordiamo che l’acqua deve essere molto fredda, in estate anche con ghiaccio, ricordando che il ghiaccio è acqua e non dobbiamo aggiungerlo ma sostituirlo. Ricette Fulvio Marino: angelica salata alle carote

Mettiamo in frigo per 1 ora coperto con la pellicola. Poi lavoriamo velocemente con le pieghe di rinforzo e mettiamo di nuovo in frigo. In totale lo facciamo tre volte, ma poi lasciamo alla fine per 12 ore in frigo.

Dividiamo in due palline molto morbide. Disponiamo nelle ciotole con un po’ di olio, facciamo lievitare 3 ore coperte e a temperatura ambiente.

Usiamo una teglia da 32 cm di diametro ben unta con olio, qui versiamo l’impasto e giriamo nell’olio, quindi stendiamo con la punta delle dita. Sarà ben unta e con i classici buchi, aggiungiamo sopra rosmarino, fiocchi di sale e facciamo riposare 1 ora a temperatura ambiente, poi in forno a 250° C per circa 18 minuti, messo nella penultima posizione del forno.