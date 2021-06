Ricette Fulvio Marino: focaccia alle olive

La ricetta della focaccia alle olive di Fulvio Marino per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 18 giugno 2021, un’altra idea golosa con la puntata del venerdì. Oggi niente pizza ma una golosa focaccia di Fulvio Marino che oggi sceglie le olive taggiasche ma vanni bene anche altre olive, così come altro olio. Manca solo una settimana alla chiusura di E’ sempre mezzogiorno ma per tutta l’estate avremo tutte le ricette di Fulvio Marino da provare. Ecco quella di oggi, la ricetta della focaccia con le olive e con un ripieno goloso, la farcia di pomodori, prosciutto crudo e stracciatella. Non perdete questa e le altre ricette in tv con Antonella Clerici.

RICETTE FULVIO MARINO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – FOCACCIA ALLE OLIVE

Ingredienti: 600 g di farina tipo 0, 400 g di farro bianco, 4 g di lievito di birra fresco, 680 g di acqua fredda, 5 g di malto, 22 g di sale, 30 g di olio di oliva taggiasco, 200 g di olive taggiasche

Preparazione: nella ciotola versiamo le due farine, quasi tutta l’acqua e il pochissimo lievito di birra sbriciolato, il malto, impastiamo con il cucchiaio e aggiungiamo adesso il sale, il resto dell’acqua, impastiamo e aggiungiamo l’olio di oliva, completiamo l’impasto aggiungendo solo alla fine le olive taggiasche,

Facciamo lievitare 4 ore in frigo e 2 ore a temperatura ambiente, sempre ben coperto. Facciamo poi delle palline da 500 grammi e chiudiamo aiutandoci con pochissima farina. Mettiamo in due ciotole unte e facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente.

Usiamo due teglie da 30 cm di diametro ben unta, facciamo cadere l’impasto, giriamo e ungiamo bene, facciamo lievitare ancora 1 ora a temperatura ambiente. Mettiamo in forno a 250° C per 16 minuti. Farciamo come un panino con un battuto di pomodori, un filo di olio di oliva, chiudiamo e tagliamo a fette, completiamo con sopra prosciutto crudo e stracciatella, ancora un filo di olio di oliva e basilico fresco.