Ricette Fulvio Marino, facciamo i bagel farciti

Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta dei bagel di Fulvio Marino, la ricetta da provare perché i bagel li possiamo farcire e saranno perfetti in mille occasioni. Fulvio Marino è tornato nella cucina di E’ sempre mezzogiorno dopo il viaggio di lavoro a New York, Oggi 2 marzo 2022 ci ha regalato la ricetta dei bagel e ha farcito anche questi con prosciutto e formaggio. Possiamo scegliere anche un altro ripieno o gustare i bagel E’ sempre mezzogiorno semplici. Sono perfetti in tante occasioni e li possiamo personalizzare con semi misti, frutta secca, cipolla essiccata, erbette e aromi vari. Ecco la ricetta in tv da non perdere.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Bagel doppia cottura

Ingredienti: 500 g di farina, 300 ml di acqua, 6 g di lievito di birra, 6 g di malto, 10 g di sale

Preparazione: come sempre nella ciotola versiamo la farina, il lievito fresco di birra sbriciolato, aggiungiamo quasi tutta l’acqua fredda e anche il malto, perfetto sia in polvere che la pasta. Impastiamo e aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua fredda. Completiamo l’impasto che lasciamo in una ciotola ben unta e coperta. Facciamo lievitare per 1 ora a temperatura ambiente.

Dividiamo adesso in panetti da circa 100 grammi. Lavoriamo velocemente ogni panetto e diamo la forma allungata, disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno e copriamo, facciamo riposare 15 minuti.

Allunghiamo ancora ogni singolo panetto allungato, dobbiamo poi chiuderlo e ottenere la forma di una ciambella. Disponiamo i bagel su singoli pezzi di carta forno e disponiamo sulla teglia, copriamo bene e mettiamo in frigo per 12 ore.

Il girono successivo scaldiamo una pentola d’acqua con due cucchiai di miele, portiamo a bollore e adesso immergiamo i bagel. Lasciamo cuocere meno di un minuto per lato, bastano 40 secondi per lato. Scoliamo con delicatezza e un lato lo passiamo nei semi misti oppure nella cipolla essiccata o altro, quello che preferiamo.

Disponiamo di nuovo sulla teglia ovviamente con i semi verso l’alto. Mettiamo in forno 10 minuti a 200°. Farciamo con prosciutto e formaggio o altro. Gustiamo anche semplici.