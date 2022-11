Ricette Zia Cri, la torta di frittata di Cristina Lunardini

E' da provare subito la ricetta della torta di frittata di Zia Cri. Che ricette da E' sempre mezzogiorno

Che meraviglia la torta di frittata di Zia Cri, la ricetta della torta di frittata che Cristina Lunardini ha preparato il 3 novembre 2022 a E’ sempre mezzogiorno. Una ricetta perfetta per il pranzo o per la cena, frittata semplice e frittata con gli spinaci e un ripieno di formaggio e prosciutto cotto con tanta besciamella al formaggio. Il tutto va gustato ben caldo, è quindi una delle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno di Zia Cri da non perdere. Possiamo anche inventare nuove frittate per una nuova torta di frittata. Ecco dalle ricette di Antonella Clerici e E’ sempre mezzogiorno come si la torta frittata, un piatto unico, un aperitivo super ricco o un secondo piatto perfetto.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Zia Cri – Torta di frittata

Ingredienti: 12 uova, 80 ml di latte, 70 g di formaggio grattugiato, 300 g di spinaci, 200 g di scamorza affumicata a fette, 200 g di prosciutto cotto

Per la besciamella al taleggio: 200 ml di latte 200 ml di panna, 150 g di taleggio, 50 g di burro, 50 g di farina, 100 g di formaggio grattugiato, burro, sale e pepe, olio evo

Preparazione: nella ciotola rompiamo tutte le uova, aggiungiamo il latte e il formaggio grattugiato, sbattiamo bene il tutto. Dividiamo il composto in due ciotole. Abbiamo gli spinaci già cotti, strizzati e frullati e li aggiungiamo in una ciotola, mescoliamo.

Per la besciamella come sempre farina e burro nella pentola, facciamo dorare mescolando sempre, aggiungiamo il latte e la panna, mescoliamo sempre e facciamo addensare a fiamma bassa. Togliamo dal fuoco e alla besciamella aggiungiamo sale, pepe, taleggio a pezzetti e formaggio grattugiato, mescoliamo e facciamo sciogliere.

In una padella imburrata e ben calda cuociamo le frittate.

Usiamo uno stampo per torte con cerniera o un anello, disponiamo la prima frittata, un po’ di besciamella, prosciutto cotto, scamorza affumicata e ovviamente continuiamo con le altre frittate e gli altri ingredienti, completiamo con la besciamella che ovviamente dovrà essere ben calda.