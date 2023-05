Pan giraffa è la ricetta di Fulvio Marino

Che meraviglia il pan giraffa di Fulvio Marino, la ricetta E' sempre mezzogiorno

Che delizia il pan giraffa, la ricetta di oggi 10 maggio 2023 di Fulvio Marino, una delle ricette E’ sempre mezzogiorno da provare subito. È un pane dolce ma non è di certo un dessert, resta un pane goloso ma soprattutto un pane bello da vedere sia tagliato a metà che a fette. Come sempre Fulvio Marino ci regala ricette perfette spiegate nel dettaglio per la buona riuscita di ogni suggerimento. Non perdete la ricetta del pan giraffa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici dal lunedì al venerdì. Ecco come si fa il pan giraffa di Fulvio Marino.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Pan giraffa

Ingredienti per l’impasto bianco 500 g di farina 0, 3 uova, 150 g di acqua, 10 g di lievito di birra, 70 g di zucchero, 50 g di burro, 10 g di sale

Per l’impasto scuro: 500 g di farina 0, 15 g di cacao in polvere, 3 uova, 150 g di acqua, 10 g di lievito di birra, 70 g di zucchero, 60 g di burro, 10 g di sale

Preparazione: per l’impasto bianco versiamo nella ciotola la farina, il lievito fresco di birra sbriciolato le uova sbattute e quasi tutta l’acqua, mescoliamo e poi aggiungiamo lo zucchero, il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo il tutto e aggiungiamo solo alla fine il burro morbido in più tempi. Copriamo la ciotola e facciamo lievitare un’ora a temperatura ambiente e tre ore in frigo.

per l’impasto scuro proseguiamo allo stesso modo ma insieme alla farina aggiungiamo subito anche il cacao in polvere e ovviamente facciamo lievitare allo stesso modo, prima a temperatura ambiente e poi in frigo.

Dai due impasti ricaviamo palline di circa 70 grammi, le disponiamo sulla teglia, copriamo e lasciamo lievitare 40 minuti a temperatura ambiente.

Adesso imburriamo uno stampo da plumcake di circa 40 cm. Con il mattarello stendiamo ogni pallina chiara e in questo modo otteniamo delle lingue. Con le palline al cacao che stendiamo sempre con il mattarello otteniamo invece dei filoncini. Con la pasta chiara sottile avvolgiamo ogni filoncino scuro. allunghiamo i filoncini ottenuti e li disponiamo nello stampo ma non li disponiamo in modo preciso lasciamo che i singoli filoncini si intreccino in modo irregolare con gli altri. Copriamo e facciamo lievitare fino al raddoppio del volume. Mettiamo in forno a 180 ° fino a quando la crosta è dorata, ben cotta.