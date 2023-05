Frittata sfogliata di Fabio Potenzano, la ricetta E’ sempre mezzogiorno

Che grande idea la ricetta della frittata sfogliata di Fabio Potenzano. Va tutto in forno

Che buona la frittata sfogliata, la ricetta E’ sempre mezzogiorno. Fabio Potenzano è il bravissimo chef siciliano che dà ad Antonella Clerici la possibilità di parlare ancora una volta di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dire ancora una volta ai ragazzi di studiare questa dolorosa pagina di storia. Si torna alle ricette e alla cucina e Fabio Potenzano mostra come si fa la pasta sfoglia veloce, che Potenzano chiama anche mezza pasta sfoglia.

E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno del 23 maggio 2023 da copiare subito, non è per niente complicata la frittata sfogliata al forno ma occorre ovviamente un bel po’ di tempo e pazienza per ottenere lo stesso gustoso risultato di Fabio Potenzano.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fabio Potenzano – Frittata sfogliata

Ingredienti

Per la sfoglia: 250 g di farina 00, 250 g di burro, 125 ml di acqua fredda, 5 g di sale

Per la frittata di spinaci: 4 uova, 150 g di spinaci lessi, 50 g di formaggio grattugiato, 60 ml di panna, sale e pepe

Per la frittata di pomodori: 4 uova, 150 g di salsa di pomodoro, 50 g di formaggio grattugiato, 40 ml di panna, basilico fresco

Per completare: 60 g di scamorza affumicata, 5 fette di prosciutto cotto, 6 fiori di zucca, 100 g di mozzarella, 50 g di pomodorini ciliegino

Preparazione

Farina, acqua in cui sciogliamo il sale e iniziamo ad impastare, se possibile usiamo l’impastatrice. Prendiamo il burro freddo a pezzetti nel frigorifero, deve essere davvero ben freddo. Aggiungiamo il burro e continuiamo ad impastare ma per poco tempo, abbiamo un impasto grossolano. Continuiamo poi a lavorare con le mani, ci aiutiamo con un po’ di farina. Dobbiamo fare le pieghe. Quindi facciamo un rettangolo e pieghiamo. Facciamo riposare coperto in frigo e passiamo il mattarello, facciamo la piega a 4, adagiamo su carta forno, copriamo con pellicola e mettiamo in frigo. Proseguiamo poi con altre pieghe, solo un’altra volta.

Il giusto sarebbe fare quattro giri di pieghe, poi stendiamo la pasta sfoglia con il mattarello e foderiamo lo stampo rotondo, eliminiamo la pasta in eccesso che recuperiamo facendo le sfogline con lo zucchero.

facciamo le pieghe alla pasta sfoglia

Facciamo la frittata con le uova, formaggio grattugiato, sale, pepe e panna. Aggiungiamo anche gli spinaci lessati, strizzati e tritati al coltello, mescoliamo. Facciamo un’altra frittata con le uova, formaggio grattugiato, sale, pepe, meno panna e pomodoro, mescoliamo.

le due frittate per la frittata sfogliata

Sulla pasta sfoglia disponiamo le fette di scamorza affumicata, versiamo il composto con gli spinaci, aggiungiamo le fette di prosciutto cotto. Versiamo adesso il composto con il pomodoro. Disponiamo in ordine i fiori di zucca farciti con il fior di latte e completiamo con i pomodorini che abbiamo tagliato a metà. Mettiamo in forno a 180° per circa 30 – 35 minuti, statico.