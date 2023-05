Panzerotti di melanzane fritte e salsa piccante, ricetta di Antonella Ricci

Questi panzerotti di melanzane fritte e salsa piccante non potete perderli. La ricetta di Antonella Ricci per E' sempre mezzogiorno

Nella puntata del 24 maggio 2023 di E’ sempre mezzogiorno la ricetta dei panzerotti di melanzane fritte e salsa piccante, la ricetta di Antonella Ricci. La bravissima chef pugliese ci ha deliziato ancora una volta con una ricetta golosa, questa volta la ricetta con le melanzane, che sono di stagione ma che in estate saranno buonissime e con un prezzo più basso. Se abbiamo le melanzane con una buccia troppo spessa la tagliamo. Con la ricetta E’ sempre mezzogiorno dei panzerotti di melanzane possiamo anche scegliere un ripieno diverso ma che sia sempre asciutto.

Possiamo anche fare dei panzerotti fritti di melanzane più piccoli, così saranno più pratici, perfetti anche per un aperitivo. Come sempre le ricette di Antonella Clerici per E’ sempre mezzogiorno sono semplici e golose, perfette per tutta la famiglia. Ecco la ricetta dei panzerotti con fette di melanzane grigliate e la salsa al pomodoro piccante, che però possiamo anche evitare.

Ricette Antonella Ricci panzerotti di melanzane – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti

2 melanzane viola, 300 g di scamorza affumicata, 10 g di capperi, 20 g di olive, 30 g di salsa di pomodoro

5 pomodori ramati pelati, 20 ml di aceto di mele, 2 peperoncini

3 uova, 100 g di farina 00, 600 g di pangrattato, basilico, sale pepe, olio di semi di girasole, 15 datterini rossi, basilico fresco

Preparazione

Con tutta la buccia, se è sottile, tagliamo le fette di melanzana spesse 2 o 3 mm. Usiamo le melanzane grosse, tonde, abbiamo così fette tonde di melanzane che grigliamo. Le facciamo raffreddare.

Prepariamo la farcia, tagliamo la scamorza affumicata asciutta a pezzi, frulliamo con le olive denocciolate, i capperi dissalati, salsa di pomodoro e basilico fresco. Se possibile mettiamo in frigo.

Farciamo le melanzane grigliate e raffreddate con il ripieno, chiudiamo ottenendo i panzerotti. Passiamo nella farina, poi nell’uovo sbattuto e nel pane grattugiato. Ripassiamo nell’uovo e di nuovo nel pane grattugiato. Friggiamo in olio profondo ben caldo. Facciamo dorare e scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso.

Panzerotti di melanzane serviti con salsa piccante

Frulliamo i pomodori ramati pelati con i due peperoncini e aceto di mele.

Serviamo i panzerotti di melanzane fritte con accanto la salsa piccante. Possiamo anche preparare dei dischetti di melanzane più piccoli e scegliere un altro ripieno ma il tutto va sempre fritto, anche se Lorenzo Branchetti intuendo il suggerimento della dottoressa Evelina Falchi chiede se è possibile cuocere tutto in forno. Ovviamente, no sono panzerotti fritti.