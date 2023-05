Focaccia con i pomodorini è la ricetta di Fulvio Marino

Soffice e golosa la focaccia con i pomodorini, la ricetta di Fulvio Marino per E' sempre mezzogiorno

Altre ricette di Fulvio Marino e oggi 26 maggio 2023 la ricetta della focaccia ai pomodorini per E’ sempre mezzogiorno. Anche questa volta per la focaccia E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino suggerisce il doppio impasto, prima l’autolisi solo con farina e acqua e poi dopo 45 minuti proseguiamo con l’impasto e con le lievitazioni.

Come sempre anche questa ricetta della focaccia ai pomodori di Fulvio Marino è ricca di suggerimenti. La focaccia è una golosa sostituzione del pane ma può essere anche gustata a colazione o a merenda. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno di Fulvio Marino, una delle nuove ricette da provare subito.

Ingredienti per la focaccia ai pomodorini di Fulvio Marino

Per l’autolisi: 500 g di farina 0, 250 g di acqua

Per l’impasto: 90 g di acqua, 4 g di lievito di birra,10 g di sale, 50 g di olio evo

Per farcire: 200 g di pomodori datterino, olio evo, origano

Preparazione impasto

Nella ciotola versiamo la farina 0 con 250 g di acqua, impastiamo in modo grossolano, senza lievito, rendiamo con questa l’impasto più estensibile. In questo caso non copriamo la ciotola e facciamo riposare per 45 minuti a temperatura ambiente.

Aggiungiamo poi il lievito e altra acqua, poi dopo 10 minuti di lavoro uniamo il sale, il resto dell’acqua, impastiamo.

Completiamo l’impasto aggiungendo l’olio di oliva che facciamo assorbire con dolcezza. Copriamo e facciamo lievitare 1 ora e mezza a temperatura ambiente.

Ungiamo la teglia con abbonante olio di oliva

Ungiamo con abbondante olio la teglia antiaderente, l’olio serve per evitare troppa crosta alla focaccia. Stendiamo un po’ con le mani il panetto lievitato e versiamo sulla teglia. Facciamo ungere l’impasto sui due lati. Facciamo lievitare 1 ora e mezza a temperatura ambiente coperto con la carta forno a contatto.

Se la pasta torna indietro prolunghiamo la lievitazione

Stendiamo l’impasto lievitato con le dita, fino ai bordi, si stenderà facilmente ma se la pasta torna indietro facciamo lievitare altri 15 minuti.

Focaccia ai pomodorini prima della cottura



Facciamo dei buchi con le dita e lì inseriamo i pomodorini tagliati a metà, con la pelle verso l’alto. Facciamo lievitare 20 minuti a temperatura ambiente, coperto. Aggiungiamo poi i fiocchi di sale o sale fino, ancora un filo di olio di oliva, origano.

Cottura focaccia

Mettiamo in forno statico 240° per circa 30 minuti. Mettiamo a metà del forno per tutta la cottura ma ognuno segua il suo forno.