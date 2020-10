Twister di saltimbocca a modo mio, la ricetta di Buzzi per E’ sempre mezzogiorno

Da provare subito la ricetta di Buzzi dei saltimbocca a modo mio, la ricetta E’ sempre mezzogiorno dei saltimbocca con la cicoria serviti su salsa cheddar. E’ il secondo piatto goloso che piacerà a tutti anche ai bambini. Buzzi ha pensato di mettere la cicoria negli involtini di carne e di servirli con la salsa al formaggio che piace davvero a tutti. Saltimbocca con cicoria, prosciutto crudo e se vogliamo anche il peperoncino piccante. Non perdete questa ricetta di buzzi di oggi 29 ottobre 2020 e le altre ricette di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE BUZZI PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 29 OTTOBRE 2020 – LA RICETTA DEI SALTIMBOCCA CON LA CICORIA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: scottiamo la verdura direttamente in padella, non la lessiamo prima ma ovviamente la laviamo bene. In questo modo abbiamo la cicoria un po’ croccante cotta in padella con olio, un po’ di acqua e il sale, copriamo con il coperchio e facciamo cuocere. A metà cottura aggiungiamo il peperoncino intero.

Battiamo le fettine di carne tra due fogli di carta forno. Sulle fette di carne mettiamo un pochino di sale grosso, la fetta di prosciutto crudo, la foglia di salvia, aggiungiamo la cicoria ormai cotta. Per i grandi mettiamo anche il pezzetto di peperoncino. Arrotoliamo come degli involtini, avvolgiamo nella fetta di pancetta e mettiamo in padella con il burro già fuso e caldo, disponiamo dalla parte della giuntura. Facciamo rosolare e poi cuocere, pepiamo e se vogliamo sfumiamo con il vino.

Passiamo alla salsa cheddar: scaldiamo il latte con il burro. Nella ciotola versiamo un po’ di acqua e sciogliamo l’amido di mais, aggiungiamo nel pentolino col latte, mescoliamo e facciamo andare. Aggiungiamo il formaggio tagliato a dadini, mescoliamo e facciamo sciogliere.

Disponiamo i saltimbocca nella teglia e mettiamo in forno. Serviamo i saltimbocca sulla salsa cheddar, un po’ di cicoria e il sughetto della teglia.