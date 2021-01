Manzo all’olio con carciofi e zenzero, la ricetta di Francesca Marsetti per E’ sempre mezzogiorno

La ricetta del manzo all’olio con carciofi e zenzero di Francesca Marsetti, la ricetta di oggi 28 gennaio 2021 da E’ sempre mezzogiorno, un secondo piatto di carne con un goloso contorno di carciofi. Un pezzo di carne molto goloso con una preparazione facile ma non veloce perché la cottura è lunga e lenta. In più Francesca Marsetti mostra come si prepara la gustosa salsa fatta con il fondo di cottura. Come contorno i carciofi allo zenzero. Un’idea perfetta con le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi. Ecco come si fa il manzo all’olio con i carciofi allo zenzero.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEL MANZO ALL’OLIO CON CARCIOFI E ZENZERO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: in pentola olio, acciughe e tanto aglio, facciamo andare e poi mettiamo dentro anche la carne, il pezzo intero. Facciamo rosolare la carne su tutti i lati e poi cuocere lentamente aggiungendo il brodo vegetale e copriamo con il coperchio. La cottura sarà 2 o 3 ore, molto lenta, a fiamma bassa. Non aggiungiamo il sale, assaggiamo alla fine.

A cottura terminata togliamo la carne. Nella pentola aggiungiamo al fondo di cottura il formaggio grattugiato e il pane grattugiato, amalgamiamo bene, se vogliamo possiamo anche frullare. In base a come vogliamo la consistenza della salsa aggiungiamo più o meno formaggio grattugiato e pane grattugiato.

In una padella facciamo rosolare con un po’ di olio un altro spicchio di aglio con lo zenzero fresco grattugiato. Aggiungiamo poi i carciofi che abbiamo già pulito e tagliato a spicchi abbastanza sottili.

Laviamo il prezzemolo fresco e tritiamo al coltello e aggiungiamo ai carciofi in cottura, saliamo. Completiamo la cottura.

Tagliamo la carne a fette e serviamo aggiungendo la salsa che sarà molto densa, completiamo co i carciofi allo zenzero.