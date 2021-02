La ricetta delle triglie farcite di Ilario Vinciguerra

Dalle ricette Detto Fatto del 2 febbraio 2021 la ricetta delle triglie farcite, la ricetta di oggi di Ilario Vinciguerra. Di certo non è una ricetta veloce ma è un modo goloso per gustare le triglie. Il ripieno delle triglie è di verdure che lessiamo e poi saltiamo in padella. La base è una crema di spinaci e in più possiamo completare il piatto con dei porri fritti. Volendo possiamo anche sostituire il contorno con delle patate fritte o anche cotte in forno, una insalatina ricca o altro. Con le ricette Detto Fatto abbiamo altre nuove idee in cucina, quindi iniziamo dal pesto di spinaci per completare con la frittura delle troglie ripiene di verdure. Non perdete questa e le altre ricette di oggi in tv.

RICETTE DETTO FATTO DI ILARIO VINCIGUERRA – LE TRIGLIE FARCITE

Ingredienti: 4 triglie grandi, olio di oliva, 4 carote, 2 zucchine, 2 patate, 1 porro, sale e pepe q.b.

Per il pesto di spinaci: 600 g di spinaci, 100 g di parmigiano reggiano grattugiato, 60 g di pinoli, 50 g di pecorino romano, olio di oliva, sale e pepe

Preparazione: iniziamo dal ripieno e laviamo e puliamo le carote, le zucchine e le patate, tagliamo a dadini molto piccoli. Sbollentiamo in acqua bollente e salata le verdure, tutte separate. Scoliamo le verdure.

Con la forchetta schiacciamo una piccola parte delle patate, teniamo da parte. In padella saltiamo le altre verdure con olio, pepe e sale, aggiungiamo poi anche le patate schiacciate e amalgamiamo.

Puliamo le triglie, togliamo la lisca centrale, la testa e le interiora, facciamo attenzione a non dividere i due filetti, li lasciamo uniti dalla coda. Farciamo le triglie con le verdure saltate in padella. Disponiamo le triglie farcite nella teglia foderata con la carta forno, condiamo con un filo di olio di oliva. Copriamo con la carta alluminio. Mettiamo in forno a 180° C per circa 10 minuti.

Passiamo agli spinaci e li lessiamo puliti, scoliamo e frulliamo con olio, pecorino, pinoli, parmigiano reggiano, sale e pepe.

Tagliamo i porri a listarelle sottili, li friggiamo in olio bollente e profondo.

Serviamo nel piatto una base di crema di spinaci su cui adagiamo la triglia farcita e completiamo i porri fritti.

Dalle ricette Detto Fatto del 2 febbraio 2021 la ricetta delle triglie farcite, la ricetta di oggi di Ilario Vinciguerra. Di certo non è una ricetta veloce ma è un modo goloso per gustare le triglie. Il ripieno delle triglie è di verdure che lessiamo e poi saltiamo in padella. La base è una crema di spinaci e in più possiamo completare il piatto con dei porri fritti. Volendo possiamo anche sostituire il contorno con delle patate fritte o anche cotte in forno, una insalatina ricca o altro. Con le ricette Detto Fatto abbiamo altre nuove idee in cucina, quindi iniziamo dal pesto di spinaci per completare con la frittura delle troglie ripiene di verdure. Non perdete questa e le altre ricette di oggi in tv.

RICETTE DETTO FATTO DI ILARIO VINCIGUERRA – LE TRIGLIE FARCITE

Ingredienti: 4 triglie grandi, olio di oliva, 4 carote, 2 zucchine, 2 patate, 1 porro, sale e pepe q.b.

Per il pesto di spinaci: 600 g di spinaci, 100 g di parmigiano reggiano grattugiato, 60 g di pinoli, 50 g di pecorino romano, olio di oliva, sale e pepe

Preparazione: iniziamo dal ripieno e laviamo e puliamo le carote, le zucchine e le patate, tagliamo a dadini molto piccoli. Sbollentiamo in acqua bollente e salata le verdure, tutte separate. Scoliamo le verdure.

Con la forchetta schiacciamo una piccola parte delle patate, teniamo da parte. In padella saltiamo le altre verdure con olio, pepe e sale, aggiungiamo poi anche le patate schiacciate e amalgamiamo.

Puliamo le triglie, togliamo la lisca centrale, la testa e le interiora, facciamo attenzione a non dividere i due filetti, li lasciamo uniti dalla coda. Farciamo le triglie con le verdure saltate in padella. Disponiamo le triglie farcite nella teglia foderata con la carta forno, condiamo con un filo di olio di oliva. Copriamo con la carta alluminio. Mettiamo in forno a 180° C per circa 10 minuti.

Passiamo agli spinaci e li lessiamo puliti, scoliamo e frulliamo con olio, pecorino, pinoli, parmigiano reggiano, sale e pepe.

Tagliamo i porri a listarelle sottili, li friggiamo in olio bollente e profondo.

Serviamo nel piatto una base di crema di spinaci su cui adagiamo la triglia farcita e completiamo con i porri fritti.