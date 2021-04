Trionfo di fiori di zucca ripieni e fritti, ricette Gian Piero Fava

La ricetta del trionfo di fiori di zucca di Gian Piero Fava, la ricetta di E’ sempre mezzogiorno di oggi 22 aprile 2021. Fava inizia con la pastella perché va messa poi in frigo almeno per 1 ora o anche tutta la notte, possiamo quindi iniziare a preparare anche il giorno prima. Con la ricetta del trionfo di fiori di zucca Gian Piero Fava prepara i fiori di zucca con più ripieni e più cotture, sia fritti che al forno. Ma non è finita perché la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi diventa una vera bontà con la salsa al melone e non solo. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno con Gian Piero Fava e Antonella Clerici. Prepariamo i nostri fiori di zucca ripieni e fritti ma anche i fiori farciti con la ricotta e cotti in forno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO GIAN PIERO FAVA – TRIONFO DI FIORI DI ZUCCA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: iniziamo dalla pastella, versiamo la farina nella ciotola, aggiungiamo il lievito e anche la birra, mescoliamo con la forchetta, possiamo sostituire la birra con l’acqua frizzante. Aggiungiamo i tuorli, mescoliamo bene. Abbiamo una pastella un po’ collosa, copriamo e facciamo riposare minimo 1 ora in frigo o anche tutta la notte. Togliamo dal frigo e aggiungiamo gli albumi montati a neve, mescoliamo con delicatezza. Lasciamo la pastella a temperatura ambiente.

Intanto, puliamo i fiori di zucca, togliamo i pistilli, farciamo con il bastoncino di mozzarella e le alici sott’olio. Infariniamo la parte bassa dei fiori ripieni, cerchiamo di chiudere la punta attorcigliando e passiamo nella pastella, ci aiutiamo con la pinza e friggiamo in olio bollente e profondo. Facciamo cuocere 4 minuti circa e scoliamo su carta da cucina. Attendiamo e friggiamo di nuovo, facciamo ben dorare, scoliamo su carta da cucina, saliamo leggermente.

In una ciotola condiamo la ricotta con sale, pepe, olio e menta strappata, mescoliamo e abbiamo un altro ripieno per i fiori di zucca. Chiudiamo i petali incrociandoli e disponiamo i fiori sulla teglia foderata con la carta forno, condiamo con olio e pecorino grattugiato, mettiamo in forno per 4 minuti.

Tagliamo il melone a pezzi, olio, sale, pepe, agitiamo e frulliamo. Serviamo i fiori al forno sulla salsa di melone. Serviamo i fiori fritti completando con bastoncini di pancetta tostati.