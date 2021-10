Polpette di zucca e salsiccia, la ricetta di Roberta Lamberti

Un’altra ottima ricetta con la zucca con le ricette E’ sempre mezzogiorno, le polpette di zucca e salsiccia. E’ una ricetta di Roberta Lamberti, un ottimo secondo piatto in questo periodo in cui le zucche sono buonissime. Possiamo gustare le polpette zucca e salsiccia anche ad Halloween, sarà un modo goloso per fare festa con grandi e bambini. Con la ricetta delle polpette con la zucca Roberta Lamberti suggerisce anche la ricetta della maionese. Serviamo le polpette E’ sempre mezzogiorno di oggi 29 ottobre 2021 calde o fredde, saranno sempre ottime.

Ricette con zucca E’ sempre mezzogiorno – Polpette zucca e salsiccia di Roberta Lamberti

Ingredienti: 400 g di zucca, 400 g di impasto di salsiccia, foglia di alloro, origano, 150 g di pane raffermo, 40 g di pecorino grattugiato, farina di riso, olio di semi per friggere, sale e pepe, olio evo

per la salsa: 1 uovo, succo di ½ limone, aceto di vino, 200 ml di olio di semi, sale e pepe nero

Preparazione: laviamo la zucca, togliamo la buccia, la tagliamo a fette e mettiamo sulla teglia foderata con la carta forno, olio sale, origano, pepe e alloro e mettiamo in forno a 190° per circa 20 minuti. Togliamo dal forno e versiamo la zucca nella ciotola, aggiungiamo la salsiccia sgranata, il pane raffermo, il formaggio grattugiato e amalgamiamo bene il tutto.

Formiamo le polpette che passiamo nella farina, benissimo la farina di riso, poi le friggiamo subito in olio profondo e ben caldo, facciamo cuocere bene, ricordiamo che dentro c’è la salsiccia. Scoliamo su carta da cucina.

Prepariamo anche la maionese e nel bicchiere alto versiamo l’uovo, il succo di mezzo limone, sale, pepe e versando l’olio di semi a filo lavoriamo con il mixer a immersione fino ad ottenere la golosa crema.

Serviamo le polpette di zucca e salsiccia calde o fredde, con la maionese che completiamo con altro pepe macinato fresco.

