Fusi di pollo alla Hogwarts, ricetta di Francesca Marsetti

Fusi di pollo alla Hogwarts con contorno magico, la ricetta di Francesca Marsetti

E’ dalla storia di Harry Potter che arriva la ricetta dei fusi di pollo alla Hogwarts, la ricetta di Angela Frenda, la preparazione di Francesca Marsetti, il risultato è un secondo piatto che possiamo preparare per tutta la famiglia. E’ una delle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno da seguire, una ricetta da copiare, i fusi di pollo di Harry Potter che faranno contenti i più piccoli, gli appassionati che potranno magari pensare al un piatto magico. Il pollo cotto in forno non è la parte magica del piatto, invece il contorno è davvero speciale. Dal cavolo cappuccio rosso che affettiamo otteniamo due colorazioni diverse, una vera magia. Non perdete questa ricetta del pollo di Francesca Marsetti e le altre ricette del 2023 di Antonella Clerici, le ricette E’ sempre mezzogiorno. Ecco gli ingredienti che servono per il pollo e per il contorno.

Ricette Francesca Marsetti – fusi di pollo alla Hogwarts da E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 12 fusi di pollo, 100 g di burro, 200 g di pangrattato, prezzemolo tritato

Per il contorno: 400 g di cavolo cappuccio rosso, 30 ml di succo di limone, 4 g di bicarbonato, olio evo

Preparazione: misceliamo il pane grattugiato con il prezzemolo fresco tritato. Imburriamo con le mani i fusi di pollo, passiamo poi i fusi nel mix appena preparato, saliamo e pepiamo e adagiamo sulla teglia. Mettiamo in forno a 180° per circa 45 minuti.

Passiamo al contorno e affettiamo il cavolo rosso, dividiamo in due padelle, lo facciamo appassire nelle due padelle con un pochino di olio di oliva, aggiungiamo anche un pochino di acqua, saliamo. Quando il cavolo è appassito aggiungiamo in una padella il succo di limone e nell’altra padella il bicarbonato, mescoliamo e avremo il cavolo magico, con due colorazioni diverse. Davvero una ricetta unica, speciale, che piacerà a grandi e bambini ma loro dovranno seguiranno la preparazione.