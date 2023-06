Medaglioni di patate in crosta di speck, ricetta di Barbara De Nigris

Gustosi medaglioni di patate in crosta di speck la ricetta di Barbara De Nigris da E' sempre mezzogiorno

Dalle nuove ricette di Barbara De Nigris per E’ sempre mezzogiorno la ricetta dei medaglioni di patate in crosta di speck. Un gustoso secondo piatto per tutti, una ricetta del 2 giugno 2023. Patate rosse, formaggio, fette di speck e poco altro, poi come contorno prepariamo dei crauti in modo molto semplice, li lasciamo crudi.

Ottimo il cavolo cappuccio ma se vogliamo servire i medaglioni di patate e speck di Barbara De Nigris in modo diverso possiamo farlo aggiungendo anche una semplice insalatina o anche delle patate, perfette per i più piccoli ovviamente le patatine fritte.

Manca solo una settimana alla fine di questa edizione di E’ sempre mezzogiorno, la prossima sarà l’ultima in compagnia di Antonella Clerici e i suoi chef. Il programma del mezzogiorno di Rai 1 chiude con cinque puntate di anticipo, forse per richiesta della conduttrice. Intanto, gustiamo questa ricetta di oggi dei medaglioni di patate con ripieno di formaggio filante e crosta di speck.

Ingredienti medaglioni di patate in crosta di speck ricetta Barbara De Nigris

500 g di patate rosse, 50 g di formaggio grattugiato, 80 g di edamer, 2 uova, 30 g di burro, 250 g di speck, rosmarino, noce moscata

Per la krautsalat: 400 g di cavolo cappuccio, 30 ml di olio di oliva, 20 ml di aceto di mele, ½ cucchiaino di cumino, sale

Preparazione