La sosia ufficiale di Meghan Markle, quanto guadagna a ogni sua apparizione? (Foto)

Meghan Markle la conoscete tutti ma sapete chi è Olivia Marsden? Osservate le sue foto e forse noterete subito che è la sosia di Meghan Markle. A dire il vero a noi non sembra così identica ma intanto lei è la sosia ufficiale, infatti sembra sia la sua sostituta ufficiale, che guadagni per ogni sua apparizione. Così da receptionist la Marsden si ritrova con un’altra professione di certo molto più remunerativa. Dicono guadagni anche 1000 sterline a presenza, più o meno 1.200 euro. La sua somiglianza con la duchessa del Sussex è diventata una vera professione, una fonte di guadagno. Dalle feste di laurea ai compleanni e baby shower lei che veste come Meghan , che la imita nella gestualità, sembra soddisfare chi vorrebbe davvero tra le invitate l’ex attrice ma non potendo realizzare questo desiderio c’è Olivia. C’è anche una coincidenza incredibile che l’ha resa ancora più famosa e se vogliamo anche più simile alla Markle: anche Olivia Marsden è rimasta in incinta nel 2018 e tra poche settimane darà alla luce il suo primo figlio che si dice chiamerà Archie.

CHI E’ LA SOSIA DI MEGHAN MARKLE

Oliva Marsden ha 28 anni e abita a Greenwich e la sua folle idea è iniziata nel 2011, quindi quando la Markle recitava nella serie tv Suits. Aveva sempre notato una certa somiglianza, poi la gente ha iniziato a farle notare che davvero potesse essere la sua sosia e lei ha iniziato a interessarsi sempre di più a Meghan, alla sua vita.

Più di tutti ci ha creduto sua madre che ha contattato gli agenti giusti che le hanno proposto un contratto. Da lì in poi’ i guadagni che ovviamente dopo il matrimonio con il principe Harry saranno diventati anche più alti. Certo le somiglia, ma davvero così tanto? Ovviamente accanto a lei c’è anche un sosia di Harry.