Amazon Prime Day 2019 date: quando iniziano offerte e sconti clienti Prime

Amazon Prime Day 2019, arrivano due giorni di offerte vantaggiose per i clienti Prime. Ma quando ci saranno? Quali sono le date di questo vero e proprio evento? Questo appuntamento risulta essere molto positivo per i clienti Amazon che hanno aderito a Prime e l’evento è dedicato ai saldi estivi online. L’inizio dell’Amazon Prime Day 2019 è previsto per il giorno 15 luglio alle ore 00.00, e andrà avanti fino alle ore 23.59 del 16 luglio. Vediamo come funzionano gli sconti estivi di Amazon e tutto quello che c’è da sapere.

AMAZON PRIME DAY 2019, TUTTE LE COSE DA SAPERE SULLE OFFERTE SPECIALI PER I CLIENTI PRIME

L’Amazon Prime Day 2019 è praticamente un momento in cui Amazon effettua i saldi estivi online. Si possono dunque acquistare prodotti a prezzi davvero convenienti e scontati. Ma chi può accedere a queste offerte? Gli sconti sono riservati ai clienti che hanno aderito ad Amazon Prime e a tutti i vantaggi che ne conseguono, come queste ore di sconto. Questo servizio in abbonamento consente ad esempio di ottenere la consegna gratuita di moltissimi prodotti in un solo giorno. I clienti Prime pagano una quota annuale pari a 36 euro. Oltre all’acquisto online di prodotti, i clienti possono accedere ad Amazon Prime Reading, Prime Music e Prime Video.

L’iscrizione per il primo mese è gratuita e costituisce una prova. L’abbonamento a Prime si può disdire in qualsiasi momento senza dover pagare penali. Dunque, prima dell’Amazon Prime Day 2019, si è ancora in tempo per provare a fare questa iscrizione. Prima del 15 luglio gli utenti potranno vedere la pagina delle offerte in anteprima. Si può decidere di seguire alcune offerte attivando le notifiche così da scoprire come variano. Si potranno trovare prodotti elettronici, per la casa, abbigliamento e accessori, prodotti per la prima infanzia e giocattoli, e molto altro ancora. Dunque l’Amazon Prime Day 2019 può essere l’occasione giusta per acquistare qualcosa di utile o che si desiderava da tempo.

Amazon spesso organizza giornate dedicate agli sconti e il sistema messo in piedi funziona alla perfezione. Gli utenti iscritti a Prime hanno dei vantaggi tutto l’anno, soprattutto relativi alle spedizioni. Queste sono davvero velocissime ed è raro che i clienti lamentino dei disagi in tal senso. Quindi sicuramente fare l’iscrizione a Prime può risultare vantaggioso, non solo per l’Amazon Prime Day 2019.

Ricordiamo che gli sconti estivi di Amazon inizieranno alle ore 00.00 del giorno 15 luglio 2019 e termineranno alle ore 23.59 del giorno 16 luglio 2019. Due giorni di prezzi ribassati per gli utenti dell’e-commerce, che potranno davvero fare degli affari.

