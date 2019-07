Chiude il ristorante di Antonella Clerici a Marcianise: estate no per la conduttrice Rai

Non sembra essere un momento d’oro per Antonella Clerici. Se da un lato la conduttrice si gode la sua famiglia, il grande amore per Vittorio Garrone e le giornate di relax nella sua casa di campagna tra un viaggio e l’altro, sul fronte lavoro, forse c’è qualcosa da rivedere. C’è infatti un’altra notizia che arriva dalla Campania: il ristorante di Antonella Clerici nel centro commerciale di Marcianise sta per chiudere. A quanto pare, dopo un discreto successo ottenuto nei primi mesi di apertura del locale, con il passare del tempo le cose sono cambiate. Lo si può anche capire dalle recensioni che si leggono sui portali dedicati ai commenti di chi sceglie di mangiare nel ristorante della Clerici ( anche Tripadvisor ). Nei primi mesi di gestione il locale sembrava essere in linea con le aspettative ma poi, con il passare del tempo le cose sono peggiorate. Gli avventori parlano di scarsa qualità del cibo, di incapacità dei camerieri che non sanno neppure quello che arriva in tavola, e di prezzi davvero molto elevati per quella che è la qualità. A questo si unisce anche il fatto che, molti speravano di vedere più spesso la Clerici nel ristorante, ma invece la conduttrice non si è presentata quasi mai nel locale, deludendo forse chi sperava di farsi un selfie con lei.

Pare però che già da diverso tempo la conduttrice abbia ceduto il marchio del ristorante non essendo quindi la proprietaria. Non avrebbe quindi avuto motivo di andare nel ristorante per farsi pubblicità, non essendo interessata a quanto pare ai profitti. Non è chiaro se avesse dato in gestione il locale o proprio venduto il ristorante.

CHIUDE CASA CLERICI IL RISTORANTE APERTO DALLA CONDUTTRICE DI RAI 1

A riportare la notizia della chiusura del locale ( che tra l’altro non aggiorna le pagine Fb ormai da tempo) è stato il sito 361magazine

Ora, però, dopo un cambio gestione poco redditizio, è stato costretto a chiudere e i commenti nelle recensioni lasciavano presagire già da un po’ di tempo che la qualità si fosse abbassata.

Vedremo se la conduttrice nelle prossime ore deciderà di commentare o meno questa notizia.