Daniela Martani vs Selvaggia Lucarelli a La vita in diretta: il battibecco più trash della stagione

L’allegria e il clima del “vogliamoci tutti bene” che aleggia nello studio de La vita in diretta di questa edizione buonista, più che sovranista, è stato interrotto ieri dalla telefonata in diretta di Selvaggia Lucarelli. I fatti per capire poi lo scontro con Daniela Martani. L’ex concorrente del Grande Fratello era stata invitata in studio per parlare di quelle che erano state le accuse fatte a lei da Chiara Ferragni e Fedez, dopo che entrambi avevano ricevuto insulti via social. Il giudice non ha accolto le richieste di Fedez e Ferragni archiviando il caso. Una decisione che la Lucarelli aveva contestato via social, dando delle precise motivazioni. Ieri la Martani nello studio de La vita in diretta stava spiegando la sua versione dei fatti quando poi in diretta la Lucarelli ha chiesto di intervenire telefonicamente.

E tra le due la litigata più trash di questa edizione del programma è servita…

BOTTA E RISPOSTA TRA DANIELA MARTANI E SELVAGGIA LUCARELLI A LA VITA IN DIRETTA

La Lucarelli tra l’altro ha ricordato anche alcuni insulti che la Martani ha rivolto a lei sui social:

Ho visto la santificazione di Daniela Martani che è venuta con al coda tra le gambe. La Martani fa la pecorella, ma si dovrebbe ricordare del tenore delle cose che scrive. Sono insulti orrendi e schifosi. Io ricordo alla signorina che negli ultimi mesi si è rivolta a me in modo orrendo dopo che io ho scritto un articolo in difesa del tour nelle spiagge italiane. Si diceva che il tour disturbava l’uccello fratino e lei mi ha attaccata scrivendo: ‘Selvaggia Lucarelli continui ad occuparsi di uccelli di altra natura, che di questo non ci capisce una mazza”. Questo non è diritto di critica

E la Martani di certo non è sembrata intimorita dalle parole di Selvaggia anzi:

E questa sarebbe un’offesa? Ma poi Selvaggia Lucarelli è l’ultima che può parlare. Lei di denunce ne ha decine e decine ed è l’ultima che può fare la morale. Continuano a denunciarla e si è salvata grazie ai giudici. Tra l’altro Selvaggia Lucarelli è stata condannata svariate volte. Perché devo confrontarmi con lei? Non voglio prendere lezioni da lei che è stata condannata, offende e si è presa svariate condanne

Lo scambio e risposta a suon di uccelli è andato avanti così:

Selvaggia: “Io diffido Daniela Martani dal continuare a dire che mi sono presa diverse condanne. Se continua la querelo nuovamente. Rispondi alla mia domanda. Cosa vuol dire che devo occuparmi di uccelli di altra natura?”.

Daniela: “Ci sono svariati uccelli. Evidentemente tu del fratino non ne capisci nulla”.

Selvaggia: “E quali sono gli uccelli di cui mi intendo?”

Daniela: “Altri uccelli, gli animali”.

Selvaggia: “Certo, perché io sono un’ornitologa vero?!”