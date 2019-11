La mamma di Nadia Toffa racconta gli ultimi giorni: le ultime parole, l’ultima notte (Foto)

Nadia Toffa (foto) è andata via la notte tra il 12 e il 13 agosto, con lei c’era la sua mamma. La signora Margherita ha vissuto tutto con sua figlia, non l’ha mai lasciata, i loro mesi insieme le hanno in parte dato la forza per raccontare oggi quegli ultimi giorni. Il cancro ha tolto a tutti una delle giornaliste d’inchiesta di cui sentiremo sempre la mancanza, a sua madre la figlia che adorava. Ha accolto tutti i suoi pensieri, ogni giorno. Ogni mattina si svegliavano e facevano colazione insieme, Margherita racconta che a Nadia piacevano i datteri, le mandorle e lo yogurt agli agrumi. Poi sedute sul divano le leggeva le frasi che magati aveva scritto la notte: “Mi chiedeva cosa ne pensassi. Erano tutti capitoli bellissimi, anche quelli più difficili”. L’intervista rilasciata a Grazia è dolorosa anche da leggere, ma è un altro dono che Nadia Toffa lascia a tutti, attraverso le parole di sua madre.

NADIA TOFFA PARLAVA DELLA SUA MORTE

Lo sapeva che la fine si stava avvicinando, anche se ha lottato fino alla fine. Nonostante i tanti famaci che era costretta a prendere le sue analisi erano perfette, la sua tempra era fortissima ma il cancro non le ha lasciato scampo. La morte non era un argomento tabù; la sua mamma confida: “Parlavamo sempre della sua morte, di come sarebbe stato dopo. ‘Mamma, ho l’impressione di avere a che fare con qualcosa di molto più grande di me’, diceva”.





E’ stata tanto forte anche la sua mamma che ha svelato le sue ultime parole, quelle che lei ha detto a Nadia prima che chiudesse gli occhi per sempre: “L’ultima notte, ho preso la forza e le ho detto: ‘Vola amore mio’ e lei l’ha fatto”. Purtroppo c’è anche chi ha deluso Nadia durante la sua battaglia ma sua madre non dice molto, semplicemente qualcuno non ha rispettato la sua volontà; non vuole nessuna parola negativa, desidera si pensi solo in positivo raccontando della sua Nadia.





