Il cappotto natalizio di Melania Trump è super glam e lei parte con gli addobbi per le feste (Foto)

Alla Casa Bianca è arrivato l’albero di Natale e Melania Trump per accoglierlo ha scelto un outfit molto natalizio (foto). A distanza il cappotto indossato da Melania Trump sembra davvero un albero di Natale, molto carino sia per i modello che per la stampa. In realtà sono delle rose rosse e bianche e non palline per addobbare l’albero ma il risultato è perfetto. Non è un capo scelto a caso dal guardaroba, la first lady sa bene come incantare tutti e finire al centro dell’attenzione. Di certo anche questo Natale sarà bravissima ad allestire tutto in modo favoloso. La moglie di Donald Trump è una vera specialista per gli addobbi delle feste, lo ha già dimostrato. In vista del giorno del Ringraziamento tutto deve essere pronto. Intanto, è arrivato l’albero gigante e avrà già scelto palle e lucine ma anche tutti gli altri addobbi per un effetto spettacolare.

MELANIA TRUMP ADDOBBA LA CASA BIANCA PER IL NATALE

Il suo gusto nella scelta degli addobbi natalizi è noto ma la curiosità in questo momento è tutta per il suo cappotto. E’ un Made in Italy, la firma è di Dolce & Gabbana. Il fondo del cappotto è scuro, il taglio le dona molto, niente abbottonatura, in questo modo è anche un soprabito molto comodo. Melania osserva l’arrivo del suo gigante albero di Natale, si preoccupa che tutto sia perfetto per l’allestimento.





Bellissima ed elegantissima come sempre non sbaglia mai un outfit. Intanto, anche gli stilisti italiani ringraziano per la scelta. Adesso siamo curiosi di scoprire il risultato degli addobbi di questo Natale, non solo l’albero ma tutte le luci e le altre novità. Chissà se qualche vip italiano riuscita a stupire almeno quanto lei con i vari preparativi in vista delle feste natalizie, con un albero di Natale spettacolare o altro.