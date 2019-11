Letizia di Spagna, il vestito più bello tra tutti e i capelli raccolti che le regalano un finto bob (Foto)

Letizia di Spagna è sempre meravigliosa anche se qualche errorino con gli outfit l’ha commesso anche lei ma per la serata di gala dedicata al Premio Giornalistico Francisco Cerecedo a Madrid il suo look è apparso magico (foto). Lo stile non le manca ma qualcuno diceva che Letizia Ortiz negli ultimi tempi non fosse più attenta come un tempo alla sua immagine, quel qualcuno adesso dovrà ricredersi perché ha vinto l’eleganza. Abito lungo fin sotto il polpaccio, nero, aderente al corpo esile, con lo spacco che la lascia camminare senza difficoltà ma anche senza mostrare troppo. Una stampa di fiori dorati e le rifiniture rendono l’abito incantevole e ancora di più abbinato ad accessori nero e oro. Anche il make up della regina di Spagna richiama con i riflessi oro il look scelto ma non finisce qui. Letizia Ortiz è tornata in tutto il suo splendore e anche con tutta la complicità possibile con re Felipe. Le signore noteranno non solo l’outfit ma anche i suoi capelli raccolti.

LETIZIA DI SPAGNA HA TAGLIATO I CAPELLI?

Non è la prima volta che l’ex giornalista ci conquista con le sue acconciature che fanno apparire i capelli più corti. Nessun taglio bob per Letizia ma con i capelli raccolti l’effetto è proprio quello e lei è un vero spettacolo. L’intesa con il consorte c’è tutta ed è evidente, stile ed eleganza non le sono mai mancati, la scelta del look è perfetta, sembra proprio che sia un periodo meraviglioso.





La coppia è arrivata mano nella mano al Pacae Hotel di Madrid, è infatti lì che si assegnano i premi di giornalismo intitolati a Francisco Cerecedo. Orami tutto il mondo è abituato ai suoi abiti, alle mise uniche, al modo in cui lei riesce a essere anche un’icona per la moda, per le altre donne.