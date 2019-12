Oroscopo Paolo Fox 2020 segni di fuoco: cosa succederà a Ariete, Leone e Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox 2020 sui segni di fuoco ci fa sapere cosa succederà ai nati sotto il segno dell’ariete, del leone e del sagittario. Con il nuovo anno sono tante le speranze di miglioramento. Vediamo perciò cosa ci dicono le stelle con delle anticipazioni che ci portano nel mondo dell’Oroscopo di Paolo Fox. Vi ricordiamo che anche quest’anno il libro con l’Oroscopo di Paolo Fox può essere acquistato on line o nelle librerie!

Oroscopo Paolo Fox 2020 segni di fuoco: tutto quello che succederà

Sono stelle talvolta complicate, in altri casi più semplici, quelle dei segni di fuoco. Per l’ariete non mancano le occasioni ma anche le difficoltà si fanno sentire. Per il leone si possono raccogliere i frutti di quello che è stato seminato. Il sagittario deve rinnovarsi.

Oroscopo Ariete 2020: un anno difficile

Per i nati sotto il segno dell’ariete, l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 dei segni di fuoco invita a cogliere al volo le occasioni che si presentano all’inizio del nuovo anno. Queste però non saranno semplici da gestire. Anche se non andrà tutto subito per il meglio, si potrà maturare l’esperienza necessaria. Per fortuna la seconda metà del 2020 porta a ottenere ciò che si desidera. Saturno in questo anno è comunque dissonante per la maggior parte del tempo. E’ importante chiudere le cose che non vanno bene. Per fortuna però, a differenza degli ultimi anni, non mancano i progetti e c’è la possibilità di tornare in sella. Insomma, la salita sarà difficile ma non bisogna demordere.

Oroscopo Leone 2020: si guadagna di più

I nati sotto il segno del leone hanno potuto beneficiare di Giove favorevole nel 2019 e chi ha lavorato bene può raccogliere i frutti. Grazie alle proprie competenze è stato possibile vincere delle sfide e proprio all’insegna di questo inizia il 2020. Con l’anno nuovo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2020 dei segni di fuoco, il leone potrà guadagnare qualcosa di più. Dal punto di vista sentimentale, il leone dovrà rivedere un po’ di cose. Chi è solo potrà fare incontri speciali in primavera. Entro la fine dell’anno le storie che non vanno più bene saranno da chiudere.

Oroscopo Sagittario 2020: anno di innovazione

L’oroscopo di Paolo Fox 2020 del sagittario ci fa sapere che questo nuovo anno sarà di innovazione. Infatti per alcuni si è bloccato qualcosa nel 2019 e nel 2020 potrà ripartire. E’ il momento di frequentare altri posti per sperimentare, muoversi. Nel 2020 il cielo invita a liberarsi delle costrizioni, delle situazioni che stanno ormai strette. Alla fine dell’anno è previsto un bel transito di Saturno nel segno e dunque si conclude in bellezza. Tra la primavera e l’estate può esserci qualche discussione in famiglia, oppure ci si preoccuperà per questioni sentimentali o per una persona cara.