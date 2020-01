Gli auguri di Harry e Meghan per il nuovo anno arrivano con una foto di Baby Archie

Harry e Meghan amano distinguersi e trovare sempre il modo di lasciare il segno. Lo hanno fatto con gli auguri di Natale, e la cartolina di Baby Archie che ha fatto il giro del mondo, e lo hanno fatto anche con gli auguri di Capodanno. Per dare il benvenuto al 2020 hanno scelto infatti una bellissima foto che ritrae Harry in compagnia del piccolo Archie. Una immagine bellissima! Inoltre i duchi del Sussex sui social, hanno pubblicato un video che ripercorre tutto il loro 2019 per dare poi il benvenuto al nuovo anno.

HARRY E MEGHAN DANNO IL BENVENUTO AL 2020 CON IL PICCOLO ARCHIE

Il messaggio di Harry e Meghan per il nuovo anno:

“Auguriamo a tutti un felice anno nuovo e ringraziandovi per il vostro continuo supporto! Abbiamo adorato incontrare così tanti di voi da tutto il mondo e non vediamo l’ora di incontrarne molti altri l’anno prossimo. Speriamo che il 2020 porti a ciascuno di voi salute e felicità continua ”. – Il duca e la duchessa del Sussex”

Un messaggio molto semplice quello che Harry e Meghan hannp condiviso con tutte le persone che li seguono sui social. Oltre 10 mila follower solo sulla pagina Instagram ufficiale a dimostrazione di quanta gente nel mondo sia affascinata dalla famiglia reale e in questo caso proprio da Harry e Meghan.

Non sappiamo dove la foto sia stata scattata ma secondo i media inglesi la location sarebbe il Canada. Sul Dailymail si legge:

Il candido scatto mostra il principe Harry in piedi accanto a un lago in quello che si pensa sia il loro nascondiglio natalizio canadese dell’isola di Vancouver, mentre sorride a un raggiante Archie, che è vestito con un adorabile cappello a cuffia, una giacca a vento beige e piccoli stivali di pelle di pecora donati a loro dal governatore generale australiano Sir Peter Cosgrove.

