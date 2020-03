Antonella Clerici fiera della donazione della famiglia Garrone – Mondini ringrazia tutti per la solidarietà

L’emergenza coronavirus riguarda tutti e ognuno contribuisce come può, Antonella Clerici e tanti altri personaggi famosi hanno donato e dato via alle raccolte per gli ospedali in crisi. Tra i gesti concreti per fronteggiare l’emergenza sanitaria spicca quello della famiglia Garrone – Mondini. Il comunicato diramato da Erg informa della donazione di 3 milioni di euro da destinare alla holding San Quirico a Genova e ai territori colpiti dal virus che ormai riguarda tutti. Un’iniziativa a supporto delle strutture sanitarie, della protezione civile, un aiuto immediato ma anche un contributo con la convinzione che questa gravissima situazione si potrà superare. Antonella Cleri è presente in ogni modo in questi giorni, anche lei ha chiesto a chi può di donare, ha chiesto di sostenere gli Ospedali della provincia di Alessandria.

VITTORIO GARRONE IN PRIMA LINEA CON LE DONAZIONE PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS

“Grazie di cuore a tutti coloro che hanno donato! Ad oggi abbiamo raccolto oltre 400.000 euro che verranno impiegati da SUBITO per sostenere gli Ospedali della provincia di Alessandria, impegnati nella lotta contro il coronavirus. Per chi volesse fare una donazione ricordo che è possibile partecipare alla raccolta fondi online (LINK IN BIO) o effettuare un bonifico con causale con causale “Uniti contro Covid19” a questo iban IT52 S 05034 10408 000000005537” il messaggio della conduttrice.

“Un milione di euro verrà destinato da San Quirico a Genova e la restante parte da ERG ai territori colpiti dall’emergenza nei quali è presente con i suoi siti produttivi– è quanto si legge nel comunicato diramato da Erg – L’iniziativa vuole essere un atto concreto a supporto delle necessità più urgenti delle strutture sanitarie e della protezione civile, con la ferma convinzione che attraverso il contributo di ognuno si potrà superare al più presto questa grave situazione di emergenza”. Tutti insieme ce la faremo, restiamo a casa e doniamo se possiamo.