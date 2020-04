Immagini per auguri di Pasqua in quarantena: auguri virtuali ma speciali

Sarà una Pasqua lontana dai nostri parenti, dagli amici. Una Pasqua da passare in casa e mai come quest’anno avremo bisogno di sentirci più vicini e di farci gli auguri. Non potremo farlo in strada, non potremo farlo a tavola, non potremo farlo in chiesa dopo la Messa di Pasqua. Potremo farlo solo al telefono, via social. Ed è per questo che abbiamo creato per voi una serie di immagini da mandare alle persone che più amiamo nel giorno di Pasqua. Sono immagini divertenti, classiche per fare degli auguri gioiosi con la speranza che tutto quello che stiamo vivendo possa passare il prima possibile.

La Pasqua 2020 resterà sicuramente alla storia. La passeremo nei nostri giardini, la passeremo sui balconi, la passeremo in compagnia dei nostri figli, delle persone che abbiamo accolto in casa per la quarantena. Ma la voglia di essere vicini a chi ci è lontano sarà grande ed è per questo che gli auguri con le immagini che abbiamo scelto per voi, saranno certamente speciali.

Troverete delle immagini di Buona Pasqua, nella nostra gallery dedicata a questa occasione ma anche immagini divertenti per la Pasquetta.

IMMAGINI PER PASQUA: GLI AUGURI SARANNO VIRTUALI MA SPECIALI

Ed ecco una carrellata di immagini per questa Pasqua da vivere nelle nostre case, in quarantena.

Non possiamo che augurarvi di passare una serena Pasqua con le persone che amate, poche quest’anno certo. Ma possiamo fare le video chiamate, la tecnologia ci viene in soccorso. Spendiamo il nostro tempo con gioia accanto a chi ci sta vicino, preghiamo, viviamo!

E per chi volesse accompagnare queste immagini di Pasqua con delle frasi speciali, ecco una carrellata di aforismi perfetti per i messaggi da mandare su Whatsapp, Facebook o sugli altri social!

Ancora tantissimi auguri di Buona Pasqua a voi da tutta la redazione di UNF con l’augurio che il prima possibile tutto possa tornare alla normalità che tanto ci manca.